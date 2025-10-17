कोर और कंधों को मजबूत करने के लिए करें सैंडबेल हेलो स्विंग्स एक्सरसाइज, जानिए तरीका

शरीर की कोर मांसपेशियों को मजबूत करने और कंधों पर दबाव डाले बिना मजबूती देने के लिए सैंडबेल हेलो स्विंग्स एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। यह एक्सरसाइज न केवल आपके शरीर की स्थिरता को बढ़ा सकती है, बल्कि आपके कंधों और पीठ पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। आज हम आपको इस एक्सरसाइज को सही ढंग से करने का तरीका बताएंगे, ताकि आप इसका पूरा फायदा उठा सकें। साथ ही इससे जुड़ी अन्य जरूरी बातों पर भी नजर डालेंगे।

#1 सैंडबेल हेलो स्विंग्स करने का तरीका इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले एक सैंडबेल उठाएं और उसे अपने सिर के ऊपर ले जाएं। अब इसे अपने सिर के चारों ओर घुमाएं, जैसे कि आप एक गोला बना रहे हों। ध्यान रखें कि इस दौरान आपका शरीर स्थिर रहे और केवल आपका सिर घूमे। धीरे-धीरे यह एक्सरसाइज करें, ताकि आपके कंधे और पीठ पर ज्यादा दबाव न पड़े। आप इसे 10-15 बार दोहरा सकते हैं।

#2 हाथों की स्थिति पर ध्यान दें जब आप सैंडबेल हेलो स्विंग्स कर रहे हों तो हाथों की स्थिति पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। सैंडबेल को मजबूती से पकड़ें और अपने सिर के ऊपर ले जाकर घुमाएं। इससे आपके हाथों का संतुलन बना रहेगा और आप बेहतर तरीके से एक्सरसाइज कर पाएंगे। इसके अलावा अपने कंधों को ढीला रखें, ताकि उनमें किसी प्रकार का तनाव न आए और आप आसानी से एक्सरसाइज कर सकें।

#3 गति को नियंत्रित रखें सैंडबेल हेलो स्विंग्स करते समय गति पर नियंत्रण रखना अहम होता है। तेज गति से करने पर चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए इसे धीरे-धीरे करें। शुरुआत में धीरे-धीरे गति बढ़ाएं और फिर धीरे-धीरे कम करें। इससे न केवल आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, बल्कि चोट लगने का खतरा भी कम होगा। इस एक्सरसाइज को नियमित रूप से करने से आपके कंधे और पीठ पर सकारात्मक असर पड़ेगा और आप पूरी तरह से फिट रहेंगे।

#4 सांसों पर ध्यान दें सैंडबेल हेलो स्विंग्स करते समय अपनी सांसों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। जब आप सैंडबेल को अपने सिर के ऊपर उठाते हैं तो सांस लें और जब उसे घुमाते हुए नीचे लाते हैं तो सांस छोड़ें। इससे न केवल आपकी सांसों की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि आपके शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा भी मिलेगी। इसके अलावा यह प्रक्रिया आपके मानसिक संतुलन को भी बेहतर बनाएगी और आपको अधिक स्थिरता प्रदान करेगी।