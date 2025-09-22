त्योहारों के दौरान महमानों को खिलाएं कस्टर्ड आधारित ये 5 मीठे व्यंजन, आसान है इनकी रेसिपी

सितंबर से लेकर अक्टूबर तक एक के बाद एक त्योहार पड़ने वाले हैं। इन्हीं महीनों में नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशेहरा, दिवाली , भाई दूज और छट पूजा मनाई जाएगी। इन पर्वों के जलसे के दौरान घर में मेहमान आते हैं, जिन्हें मीठा खिलाना हमारी परंपरा का हिस्सा है। काजू कतली और लड्डू जैसी मिठाइयां तो सभी परोसते हैं। हालांकि, आप त्योहारों पर अपने मेहमानों का इन कस्टर्ड आधारित 5 मीठे व्यंजनों से मुंह मीठा करवा सकते हैं।

#1 कैरेमल कस्टर्ड आप बिना ओवन के भी कैरेमल कस्टर्ड तैयार कर सकते हैं। इसके लिए चीनी को पानी में पकाकर कैरेमलाइज करें। जब इसका रंग भूरा हो जाए तो केक टिन में इसे फैलाएं और ठंडा करें। कस्टर्ड बनाने के लिए कटोरे में दूध, कंडेंस्ड दूध, दही, कस्टर्ड पाउडर और वेनीला का अर्क मिलाएं। मिश्रण को कैरेमल के ऊपर डालें। गहरे बर्तन को गैस पर चढ़ाएं, उसमें पानी भरें, उसके ऊपर एक स्टैंड रखकर केक टिन रखें और कैरेमल कस्टर्ड को पकाएं।

#2 कस्टर्ड वाली फिरनी फिरनी का स्वाद सभी के मन को भाता है, जिसे कस्टर्ड मिलाकर बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए चावल को पानी में भिगोकर रखें और मिक्सी में पीस लें। अब एक कड़ाही में दूध गर्म करें और उसमें चावल वाला पेस्ट मिला दें। एक कटोरी में थोड़ा-सा दूध लें और उसमें कस्टर्ड पाउडर मिलाएं। इसके बाद इसे कड़ाही में डालकर मिलाएं। इसके बाद इसमें चीनी, सूखे मेवे, इलायची पाउडर और केसर डालकर पकाएं।

#3 कस्टर्ड केक कस्टर्ड से स्वादिष्ट केक भी बनाया जा सकता है, जो सभी को पसंद आएगा। इसके लिए एक कटोरे में तेल लेकर उसमें पिसी चीनी मिलाएं। इसके बाद इसमें मैदा और कस्टर्ड पाउडर शामिल कर दें। थोड़ा-थोड़ा दूध डालकर लगातार मिलाते रहें, जिससे आपका केक वाला मिश्रण तैयार हो जाएगा। अब इसमें चेरी, मेवे और बेकिंग सोडा डालकर मिलाएं। केक टिन में मक्खन लगाकर उसमें मिश्रण डालें और बेक कर लें।

#4 कस्टर्ड बिस्किट पुडिंग कस्टर्ड बिस्किट पुडिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले थोड़े-से दूध में कस्टर्ड पाउडर मिलाएं। अब एक पैन में दूध गर्म करें और उसमें चीनी डालकर अच्छी तरह पकने दें। अब इसमें कस्टर्ड वाला घोल डालें और मिश्रण को गाढ़ा हो जाने दें। एक बेकिंग डिश में सबसे नीचे बिस्किट की लेयर लगाएं और उसके ऊपर कॉफी डालें। तीसरी लेयर कस्टर्ड की डालें और ऐसे ही लेयर बनाते जाएं। फ्रीजर में जमाने के बाद इसे मेहमानों को परोसें।