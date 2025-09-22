पार्टी के लिए मेकअप करते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, लगेगा खूबसूरत

पार्टी में जाने से पहले महिलाएं इस बात को लेकर काफी परेशान रहती हैं कि पार्टी के लिए मेकअप कैसे किया जाए? ऐसे में अगर आप चाहती हैं कि पार्टी के लिए तैयार होने में आपका ज्यादा समय बर्बाद न हो तो इसके लिए आपको कुछ टिप्स अपनाने की जरूरत है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे मेकअप टिप्स देते हैं, जिन्हें आजमाने के बाद आप पार्टी के लिए तैयार होने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगी।

#1 त्वचा की देखभाल है जरूरी पार्टी के मेकअप के लिए सबसे पहले अपनी त्वचा की देखभाल करें। इसके लिए सबसे पहले एक अच्छे फेसवॉश से अपने चेहरे को धोकर टोनर लगाएं, फिर मॉइश्चराइजर को हल्के हाथों से पूरे चेहरे पर लगाएं। इसके बाद धूप से बचाव के लिए सनस्क्रीन लगाएं। अब अगर आपकी त्वचा तैलीय प्रकार की है तो हल्का मॉइस्चराइजर उपयोग करें, वहीं रूखी त्वचा वाले अधिक पोषण देने वाले मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें।

#2 प्राइमर लगाएं फेसवॉश, टोनर और मॉइस्चराइजर लगाने के बाद अपने चेहरे पर प्राइमर लगाएं। प्राइमर लगाने से मेकअप लंबे समय तक टिका रहता है और त्वचा को एक स्मूद बेस मिलती है। इसके अलावा यह मेकअप को लगाने में भी मदद करता है। बेहतर होगा कि आप अपनी त्वचा के प्रकार के अनुसार प्राइमर का इस्तेमाल करें। जैसे अगर आपकी त्वचा तैलीय प्रकार की है तो हल्के प्राइमर का इस्तेमाल करें, जबकि रूखी त्वचा वाले पाउडर प्राइमर।

#3 सही फाउंडेशन का करें चयन फाउंडेशन चेहरे पर एकसमान रंगत देने में मदद करता है और इसे लगाने से पहले अपनी त्वचा के प्रकार का ध्यान रखना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले अपनी त्वचा के प्रकार के अनुसार फाउंडेशन खरीदें और इसे लगाने से पहले प्राइमर का इस्तेमाल करें। इसके बाद फाउंडेशन को चेहरे पर लगाकर इसे मिलाएं। अगर आप चाहती हैं कि फाउंडेशन का रंग चेहरे के साथ मेल खाएं तो इसे खरीदने से पहले थोड़ी मात्रा में हाथ पर लगाएं।

#4 आंखों के मेकअप पर दें ध्यान आंखों के मेकअप के लिए सबसे पहले हल्का रंग अपनी उंगली की मदद से पलकों पर लगाएं, फिर इसके ऊपर हल्के हाथों से आईलाइनर लगाएं। इसके बाद अपनी पसंद के अनुसार मस्कारा लगाएं। इसके साथ ही आईब्रो पर भी हल्का रंग भरें। इसके बाद अगर आप चाहें तो चमकदार रंग का उपयोग करें। इसके बाद अपनी आंखों के नीचे काजल लगाएं।