कान का रूखापन दूर करने के लिए इन 5 चीजों का करें इस्तेमाल

कान का रूखापन एक आम समस्या है, जो कई लोगों को प्रभावित करती है। यह समस्या खासकर सर्दियों में अधिक होती है जब हवा में नमी कम होती है। सूखे कान में खुजली, जलन और असहजता महसूस होती है। इस लेख में हम कुछ घरेलू उपायों पर चर्चा करेंगे, जिनसे आप अपने कानों की सूखापन को दूर कर सकते हैं और आराम महसूस कर सकते हैं।

#1 जैतून का तेल लगाएं जैतून का तेल कानों की सूखापन दूर करने का एक असरदार उपाय है। यह नमी को बनाए रखता है और कान की त्वचा को मुलायम बनाता है। इसके लिए थोड़ी मात्रा में जैतून का तेल लें और उसे हल्के हाथों से कान के अंदर डालें। कुछ मिनट तक इसे ऐसे ही रहने दें, फिर कपड़े से अतिरिक्त तेल को साफ कर दें। यह प्रक्रिया हफ्ते में एक बार दोहराई जा सकती है।

#2 नारियल का तेल लगाएं नारियल का तेल भी कानों की सूखापन दूर करने में मदद करता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व कान की त्वचा को पोषण देते हैं और सूखापन कम करते हैं। इसके लिए थोड़ी मात्रा में नारियल का तेल लें और उसे कान के अंदर डालें, फिर हल्के हाथों से मसाज करें। कुछ मिनट तक इसे ऐसे ही रहने दें, फिर कपड़े से अतिरिक्त तेल को साफ कर दें। यह प्रक्रिया हफ्ते में एक बार दोहराई जा सकती है।

Advertisement

#3 बादाम का तेल लगाएं बादाम का तेल विटामिन से भरपूर होता है, जो कानों की त्वचा को पोषण देता है और सूखापन कम करता है। इसके लिए थोड़ी मात्रा में बादाम का तेल लें और उसे कान के अंदर डालें, फिर हल्के हाथों से मालिश करें। कुछ मिनट तक इसे ऐसे ही रहने दें, फिर कपड़े से अतिरिक्त तेल को साफ कर दें। यह प्रक्रिया हफ्ते में एक बार दोहराई जा सकती है।

Advertisement

#4 लहसुन का रस लगाएं लहसुन का रस कानों की सूखापन दूर करने में मदद करता है। इसमें सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो खुजली और जलन कम करते हैं। इसके लिए कुछ लहसुन की कलियों को पीसकर उनका रस निकाल लें, फिर इस रस को हल्का गर्म करें और कान में डालें। 5-10 मिनट तक इसे ऐसे ही रहने दें, फिर कपड़े से अतिरिक्त रस को साफ कर दें। यह प्रक्रिया हफ्ते में एक बार दोहराई जा सकती है।