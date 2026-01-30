विदेश घूमने जा रहे हैं? चोरी से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखें

अगर आप विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं तो आपके मन में कई तरह की चिंताएं चल रही होंगी। इनमें सबसे ज्यादा चिंता चोरी की रहती है, क्योंकि इसकी कई खबरें सामने आती रहती हैं। अगर आप एक बार चोरी का शिकार हो गए तो आपकी पूरी यात्रा का मजा खराब हो सकता है। ऐसे में अगर आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके साथ ऐसी घटना न हो तो इन टिप्स का पालन करें।

#1 अपने सामान को सुरक्षित रखें जब भी आप किसी नए देश में जाएं तो अपने बैग या सूटकेस को हमेशा सुरक्षित रखें। अपने सामान को किसी ऐसे स्थान पर रखें, जो ज्यादा भीड़-भाड़ वाला न हो। इसके अलावा अपने बैग को हमेशा अपनी निगाहों के सामने रखें और कोशिश करें कि कोई भी व्यक्ति अनजाने में भी उसे न छुए। अगर आप किसी भीड़ वाली जगह पर हैं तो अपने बैग को अपने आगे रखें। होटल में भी सामान को लॉक रखें।

#2 नकद पैसे और कार्ड का ध्यान रखें यात्रा के दौरान पैसे की चोरी सबसे आम है। इससे बचने के लिए अपने पास ज्यादा नकद पैसे न रखें। साथ ही कुछ पैसे अपनी जेब में और कुछ पैसे अपने बैग में रखें। जब भी आप किसी नए देश में जाएं तो अपने कार्ड हमेशा अपने वॉलेट के अंदर रखें और किसी भी छोटे खर्चे के लिए कार्ड का इस्तेमाल न करें। अपने कार्ड और पैसे वाले वॉलेट को किसी बड़े पर्स में डालें और पर्स को पकड़े रहें।

#3 इन चीजों को अपनी आंखों से ओझल न होने दें घूमते वक्त अपने फोन, कैमरा, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान का अच्छी तरह ध्यान रखें। जब भी आप किसी नए देश में जाएं तो अपने फोन को अपने हाथ में ही रखें और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान को किसी बंद बैग में रखें। इसके साथ ही अपने पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेजों को भी बहुत संभाल कर रखें। उन्हें हमेशा एक बड़ी फाइल में रखें और उस फाइल को लॉक किए हुए बैग में रखें।

#4 अनजान लोगों से दूर रहें नए देश में सभी लोग अनजान होते हैं, जिन पर अंधा विश्वास करने की गलती न करें। दरअसल, अनजान लोग आपकी लापरवाही का फायदा उठाकर आपके सामान को चुरा सकते हैं। इसके अलावा अनजान लोग आपको गलत सलाह देकर भी परेशानी में डाल सकते हैं। इसलिए, बेहतर होगा कि आप अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें और किसी भी तरह की मदद के लिए पहले अपने होटल के कर्मचारियों से बात करें।