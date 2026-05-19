राजस्थान का पारंपरिक व्यंजन कढ़ी-कचौड़ी आपको आएगा पसंद, जानिए इसकी आसान रेसिपी

राजस्थान का कढ़ी-कचौड़ी एक पारंपरिक व्यंजन है, जो अपने अनोखे स्वाद और खुशबू के लिए जाना जाता है। यह व्यंजन खासतौर पर त्योहारों और विशेष मौकों पर बनाया जाता है। इसे आप स्ट्रीट फूड के तौर पर भी खा सकते हैं। इसमें बेसन की कचौड़ियां और दही की कढ़ी का मेल होता है, जो इसे खास बनाता है। इस लेख में हम आपको इस स्वादिष्ट व्यंजन की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर भी बना सकते हैं।

#1 सबसे पहले तैयार करें कचौड़ियां कचौड़ियां बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में एक कप बेसन, आधा चम्मच अजवाइन, एक चुटकी हींग, नमक (स्वादानुसार) और थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। अब इस मिश्रण में थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा घोल तैयार करें। इस घोल को 10-15 मिनट तक ढककर रखें, ताकि यह थोड़ा सेट हो जाए। इसके बाद इस घोल से छोटी-छोटी गोलियां बनाएं और उन्हें गर्म तेल में तलें, जब तक कि वे सुनहरी न हो जाएं।

#2 अब बनाएं दही की कढ़ी दही की कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में 2 कप दही को अच्छे से फेंट लें। अब इसमें 2 चम्मच बेसन, नमक (स्वादानुसार), आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक चुटकी हींग मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे धीमी आंच पर पकाएं और लगातार चलाते रहें, ताकि दही फटे नहीं। जब कढ़ी उबलने लगे तो उसमें थोड़ा-सा पानी डालें और फिर से मिलाएं।

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#3 मसाले भूनें कढ़ी में मसाले भूनने के लिए सबसे पहले एक पैन में 2 चम्मच तेल गर्म करें, फिर उसमें आधा चम्मच जीरा, एक चुटकी हींग, एक छोटा चम्मच सौंफ और 2 सूखी लाल मिर्च डालें। अब इन सभी मसालों को धीमी आंच पर भूनें, जब तक कि वे खुशबूदार न हो जाएं। इसके बाद इसमें थोड़ा-सा हल्दी पाउडर और नमक मिलाकर अच्छी तरह से मिलाएं। अब इस मसाले को तैयार की गई दही वाली कढ़ी में डालें।

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