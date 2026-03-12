गर्मियों के दौरान इन 5 पारंपरिक भारतीय व्यंजनों का लें मजा, सेहत के लिए हैं फायदेमंद

गर्मियों में हमें अपने खाने-पीने में कुछ बदलाव करने की जरूरत होती है ताकि हम लू और पानी की कमी जैसी समस्याओं से सुरक्षित रह सकें। इस दौरान हमारी प्राथमिकता ऐसे खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए, जो ताजगी देने के साथ-साथ पेट को ठंडक पहुंचाएं और आसानी से पच भी जाएं। आइए आज हम आपको पांच पारंपरिक व्यंजनों के बारे में बताते हैं, जिनका गर्मियों के दौरान सेवन सेहत के लिए फायदेमंद है।

#1 आम पन्ना आम पन्ना एक ऐसा पेय है, जिसका सेवन पेट को ठंडक देने के साथ-साथ गर्मियों में होने वाली कई समस्याओं से सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। इस पेय को बनाने के लिए आपको कच्चे आम को उबालना होगा, फिर उसका गूदा निकालकर उसमें पुदीने की पत्तियां, काला नमक, जीरा पाउडर, चीनी और पानी मिलाना होगा। अगर आप इस पेय को फ्रिज में रखकर ठंडा करके पीते हैं तो यह और भी स्वादिष्ट लगेगा।

#2 ठंडाई ठंडाई एक ऐसा पेय है, जिसमें कई सेहतमंद मसाले होते हैं, जो गर्मियों के दौरान शरीर को ठंडक देने में मदद कर सकते हैं। इस पेय को बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सी में बादाम, काजू, खरबूजे के बीज, गुलाब, काली मिर्च, सौंफ, काली मिर्च, पुदीने की पत्तियां, केसर और दूध को डालकर अच्छी तरह से पीस लें। अब इस मिश्रण को एक कांच के जार में भरकर फ्रिज में रख दें और जब मन करें इसका सेवन करें।

#3 फ्रूट चाट फ्रूट चाट बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सी में कच्चे आम का गूदा, पुदीने की पत्तियां, काला नमक, जीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर डालकर अच्छे से पीस लें। अब एक कटोरी में आलू, अनानास, ककड़ी और पपीते के छोटे-छोटे टुकड़े डालें, फिर इसमें पिसा हुआ मसाला, चाट मसाला, भुना जीरा, नमक और नींबू का रस मिलाएं। इसके बाद कटोरी में थोड़ा-सा इमली का पानी डालकर इसे अच्छी तरह मिलाएं, फिर इसे परोसें।

#4 लस्सी लस्सी एक स्वादिष्ट और सेहतमंद पेय है। यह न केवल गर्मियों की गर्मी को दूर करने में मदद कर सकता है, बल्कि शरीर को हाइड्रेट रखने में भी सहायक है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक ब्लेंडर में दही, चीनी, ठंडा पानी और बर्फ डालकर अच्छे से ब्लेंड करें। अब इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर इसके ऊपर थोड़ा-सा इलायची पाउडर छिड़कें। इसके बाद इसे परोसें।