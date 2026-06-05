स्पेन के लोग गर्मियों में पीना पसंद करते हैं ये पारंपरिक पेय, जानिए इनकी रेसिपी
क्या है खबर?
गर्मियों में ज्यादातर लोग कोल्ड ड्रिंक और सोडा जैसे पेय का सेवन करना पसंद करते हैं। हालांकि, स्पेन में गर्मियों के दौरान कई पारंपरिक पेय बनाए जाते हैं। ये पेय न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। आइए आज हम आपको स्पेन के कुछ ऐसे पारंपरिक पेय की रेसिपी बताते हैं, जिनका गर्मियों में सेवन करने से शरीर को ठंडक मिल सकती है। इन्हें आप भी आसानी से बना सकते हैं।
#1
तिनटो डे वेरानो
तिनटो डे वेरानो पेय स्पेन का एक लोकप्रिय पेय है, जिसे लाल अंगूर के जूस, सोडा और संतरे के टुकड़ों से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए एक जग में एक बोतल लाल अंगूर का जूस, एक कप सोडा और संतरे के कुछ टुकड़े डालकर अच्छे से मिलाएं। फिर इसे बर्फ के टुकड़ों के साथ गिलास में परोसें। यह पेय गर्मियों में आपको ताजगी और ठंडक देने में मदद कर सकता है।
#2
होचता डे चुफा
होचता डे चुफा एक मलाईदार, डेयरी-मुक्त और ग्लूटेन-मुक्त पेय है, जो वेलेंसिया से आता है। इसे बनाने के लिए टाइगर नट्स, पानी, चीनी, नींबू के छिलके और दालचीनी को एक साथ भिगो लिया जाता है। इसके बाद इन्हें एक ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह पीसा जाता है। इसके बाद इस पेय को अच्छी तरह ठंडा करने के बाद बर्फ के टुकड़ों के साथ परोसा जाता है। इसका असली मजा स्पेनिश पेस्ट्री के साथ आता है।
#3
सांगरिया
सांगरिया एक स्वादिष्ट और ताजगी भरा पेय है, जिसे फलों और झाग वाले पानी के साथ बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए एक जग में एक कप नींबू का रस, एक कप संतरे का रस और आधा कप चीनी का घोल डालकर मिलाएं। इसके बाद इसमें ताजे फल, जैसे स्ट्रॉबेरी, कीवी और अंगूर डालें। अंत में इसे बर्फ के टुकड़ों के साथ परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
#4
अगुआ फ्रेस्का
अगुआ फ्रेस्का स्पेन का पारंपरिक पेय है, जिसे गर्मियों में पिया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पके हुए आम को काटकर ब्लेंडर में डालें। अब इसमें नींबू का रस, चीनी या शहद और पानी डालकर पीस लें। इसमें और पानी मिलाकर स्थिरता को अपने हिसाब से तय करें। इसे बर्फ डालकर ठंडा परोसें और ऊपर से लाल मिर्च का पाउडर छिड़क दें। यह पेय मीठे और तीखे स्वाद का संयोजन होता है।