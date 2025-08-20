गणेश चतुर्थी 2025: भगवान गणेश को चढ़ाएं उनकी प्रिय मिठाइयां 

भगवान गणेश को समर्पित 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी का त्योहार इस साल 26 अगस्त से शुरू होगा और 6 सितंबर को समाप्त होगा। इस दौरान भक्त अपने घरों और सार्वजनिक स्थलों पर भगवान गणेश की मूर्तियां स्थापित करते हैं और उन्हें तरह-तरह के मिठाइयां और फल आदि भोग के तौर पर अर्पित करते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे पारंपरिक भोग के बारे में बताते हैं, जो भगवान गणेश को प्रिय होते हैं।

#1 मोदक महाराष्ट्र में मोदक को भगवान गणेश का पसंदीदा प्रसाद माना जाता है। इसे चावल के आटे और गुड़ की भरावन से बनाया जाता है। भगवान गणेश को अर्पित किए जाने वाले मोदक के लिए चावल के आटे को गूंथा जाता है, फिर इसके छोटे-छोटे गोले बनाकर भाप में पकाया जाता है। इन मोदक को घी के साथ परोसा जा सकता है। मोदक का स्वाद खास होता है।

#2 लड्डू लड्डू भगवान गणेश को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद का एक और अहम हिस्सा है। इसे बनाने के लिए बेसन को घी में भूनकर इसमें गुड़ या चीनी मिलाई जाती है। इसके बाद इस मिश्रण को ठंडा करके लड्डू का आकार दिया जाता है। आमतौर पर यह प्रसाद गणेश चतुर्थी के दौरान हर जगह पर आसानी से मिल जाता है। लड्डू का स्वाद हर किसी को भाता है।

#3 पेडे पेडे भगवान कृष्ण का पसंदीदा प्रसाद है, लेकिन भगवान गणेश को भी पेडे अर्पित किया जा सकता है। पेडे बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालकर गाढ़ा किया जाता है, फिर इसमें चीनी और इलायची का पाउडर मिलाकर मिश्रण को ठंडा कर लिया जाता है। इसके बाद मिश्रण से छोटे-छोटे गोले बनाकर उन्हें चपटा कर लिया जाता है। अंत में पेडो को भगवान गणेश को अर्पित करें।

#4 केसर पूरन पोली यह व्यंजन महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध व्यंजन है, जिसे गणेश चतुर्थी के दौरान भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है। इसके लिए पहले आटे को गूंथकर 30 मिनट के लिए ढककर रख दें, फिर एक पैन में चना दाल, गुड़, इलायची का पाउडर, केसर और जायफल मिलाकर गाढ़ी चाशनी बनाएं। अब गूंथे हुए आटे से पूरन पोली बनाकर उसमें दाल वाली चाशनी भरें और इसे घी में पकाकर भगवान गणेश को अर्पित करें।