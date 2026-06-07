पोस्तो से बनने वाले बंगाली व्यंजन

बंगाली खाने का अहम हिस्सा है पोस्तो, जानिए इससे बनाए जाने वाले पारंपरिक व्यंजन

लेखन सयाली 11:55 am Jun 07, 202611:55 am

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में पोस्तो का इस्तेमाल कई पारंपरिक व्यंजनों में किया जाता है। इसे हिंदी में खसखस कहते हैं, जो अफीम के पौधे के छोटे और हल्के पीले रंग के बीज होते हैं। इसे अन्य सामग्रियों के साथ मिलाकर कई स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं। पोस्तो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। आइए आज हम आपको पोस्तो से बनाए जाने वाले कुछ बेहतरीन बंगाली व्यंजनों की जानकारी देने वाले हैं।