दुनियाभर के इन 4 तैरते गांवों की करें सैर, मिलेगी अनोखी संस्कृति की झलक

दुनियाभर में कई ऐसे गांव और शहर हैं, जो पानी के ऊपर बने हैं और इन्हें तैरते गांव कहा जाता है। ये गांव पानी के ऊपर बने होते हैं और यहां के लोग पानी के रास्ते से ही एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं। भारत में भी ऐसे कई गांव हैं। हालांकि, आज हम आपको भारत के बाहर मौजूद तैरते गांवों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां जाकर आपको अनोखी संस्कृति और जीवनशैली की झलक मिलेगी।

#1 इंडोनेशिया का कांग कांग इंडोनेशिया के रियाऊ प्रांत में स्थित कांग कांग एक तैरता हुआ गांव है। यह गांव 12 से 15 फीट गहरे पानी में स्थित है और यहां के लोग लकड़ी के बने घरों में रहते हैं। इस गांव में रहने वाले लोग मुख्य रूप से मछली पकड़ने और खेती का काम करते हैं। इस गांव में एक स्कूल भी है, जहां बच्चे पढ़ाई करते हैं। यहां आकर आप इस अनोखी जीवनशैली का आनंद ले सकते हैं।

#2 स्पेन का लुक्सिया स्पेन के लुक्सिया नामक शहर में भी एक तैरता हुआ गांव है, जिसे आप नाव से देख सकते हैं। यह गांव पहाड़ियों के बीच स्थित है और यहां के लोग मुख्य रूप से खेती का काम करते हैं। इस गांव में रहने वाले लोग अपनी पारंपरिक तरीके से जीवन जीते हैं। यहां आकर आप स्पेन की संस्कृति का आनंद ले सकते हैं और स्थानीय खाने का स्वाद भी ले सकते हैं।

Advertisement

#3 कंबोडिया का सियाम रीप कंबोडिया में स्थित सियाम रीप भी एक तैरता हुआ गांव है, जो एंगकोर वाट मंदिर के पास है। यह जगह यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय है, क्योंकि यहां की जीवनशैली बेहद अनोखी है। इस गांव में रहने वाले लोग अपने पारंपरिक तरीके से जीवन जीते हैं, जिसका हिस्सा बनना आपको जीवनभर याद रहेगा। यहां आकर आप इस अनोखी जीवनशैली का आनंद ले सकते हैं और प्राकृतिक सुंदरता भी देख सकते हैं।

Advertisement