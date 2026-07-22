टमाटर में होते हैं कई पोषक तत्व, जानिए इसके सेवन से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ
क्या है खबर?
टमाटर का उपयोग हम सब्जी, चटनी और सलाद में करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टमाटर को फल माना जाता है? इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो फल की श्रेणी में आते हैं। इसलिए इसे फल कहा जाता है। आइए आज हम आपको टमाटर के सेवन से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताते हैं ताकि आप बेझिझक इसे अपनी डाइट का हिस्सा बना सकें।
#1
कैंसर के जोखिम कर सकता है कम
टमाटर में ल्यूकोपीन नामक एक खास एंटी-ऑक्सीडेंट होता है, जो कैंसर के खतरे को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। यह प्रोस्टेट कैंसर से भी बचाव कर सकता है। टमाटर में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स और अन्य गुण धूम्रपान से होने वाले कैंसर के खतरे को भी कम कर सकते हैं।
हालांकि, यह कैंसर का इलाज नहीं है इसलिए कैंसर रोगी डॉक्टरी जांच और इलाज को प्राथमिकता दें।
#2
दिल को स्वस्थ रखने में मददगार
टमाटर का सेवन दिल के लिए फायदेमंद हो सकता है। कई अध्ययनों के अनुसार, टमाटर में मौजूद ल्यूकोपीन शरीर में कुछ एंजाइम को कम करके दिल की बीमारियों के खतरे को कम कर सकता है।
इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के जमाव को रोककर दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। टमाटर का सेवन दिल से जुड़ी कई अन्य समस्याओं से भी बचाव कर सकता है।
#3
आंखों की रोशनी को कर सकता है बेहतर
टमाटर का सेवन आंखों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। इसमें बीटा-कैरोटीन, ल्यूकोपीन, ल्यूटिन और जेक्सैंथिन जैसे एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आंखों के लिए फायदेमंद होते हैं।
ये विटामिन आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने, आंखों को स्वस्थ रखने और आंखों से जुड़ी समस्याओं के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसलिए रोजाना एक कटोरी सलाद में एक या दो कच्चे टमाटर को शामिल करें।
#4
पाचन समस्याओं से राहत
पाचन क्रिया का सही तरीके से काम करना शरीर के समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में भी टमाटर अहम भूमिका निभा सकता है क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा होती है, जो पाचन क्रिया को सही रखने में मदद करती है।
इसके अलावा टमाटर में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व पाचन क्रिया को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं।
#5
तनाव को दूर करने में सहायक
टमाटर का सेवन तनाव से छुटकारा दिलाने में भी मदद कर सकता है। इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट शरीर में तनाव हार्मोन के स्तर को कम करने में सहायक हो सकते हैं।
तनाव हार्मोन के स्तर में बढ़ोतरी से तनाव और चिंता जैसी समस्याएं होती हैं। इसलिए रोजाना एक कटोरी सलाद में एक या दो कच्चे टमाटर को शामिल करें।