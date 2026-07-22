टमाटर के फायदे

टमाटर में होते हैं कई पोषक तत्व, जानिए इसके सेवन से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ

लेखन अंजली 09:05 pm Jul 22, 202609:05 pm

क्या है खबर?

टमाटर का उपयोग हम सब्जी, चटनी और सलाद में करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टमाटर को फल माना जाता है? इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो फल की श्रेणी में आते हैं। इसलिए इसे फल कहा जाता है। आइए आज हम आपको टमाटर के सेवन से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताते हैं ताकि आप बेझिझक इसे अपनी डाइट का हिस्सा बना सकें।