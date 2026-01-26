बच्चों को गणतंत्र दिवस का महत्व समझाने के कारगर तरीके, जिनसे पैदा होगी देशभक्ति की भावना

26 जनवरी को पूरा देश तिरंगे के रंगों में सराबोर नजर आएगा, क्योंकि इस दिन गणतंत्र दिवस है। यह हर देशवासी के लिए गर्व महसूस करने का दिन है, क्योंकि इसी दिन भारत के संविधान को अपनाया गया था। बच्चे स्कूल में तो इस त्योहार के बारे में पढ़ते ही हैं। हालांकि, माता-पिता का फर्ज बनता है कि वे भी उन्हें इसका महत्व समझाएं। इसके लिए आप ये तरीके अपना सकते हैं, जिनकी मदद से उनमें देश प्रेम जागेगा।

#1 गणतंत्र का मतलब बताएं बच्चे गणतंत्र शब्द का मतलब नहीं समझ पाते हैं, जो आपको उन्हें सिखाना चाहिए। यह सरकार का एक रूप है, जिसमें लोग राजा या शासक के बजाय सत्ता संभालने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। एक गणतंत्र में निर्णय लेने का काम अक्सर निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाता है, क्योंकि हर निर्णय पर प्रत्येक नागरिक से परामर्श लेना अव्यावहारिक होता है। नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को जनता के हित में निर्णय लेने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है।

#2 संविधान के बारे में बताएं संविधान मौलिक सिद्धांतों और कानूनों के एक समूह के रूप में काम करता है, जो किसी देश के कामकाज को निर्देशित करता है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 448 अनुच्छेद शामिल हैं। डॉ बीआर अंबेडकर ने इस दस्तावेज को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी और इसे पूरा करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इस पर्व पर आपको बच्चों को संविधान से जुड़ी ये बातें जरूर बतानी चाहिए।

#3 परेड दिखाने ले जाएं हर साल गणतंत्र दिवस के दिन नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर खास परेड आयोजित की जाती है। इसका लाइव प्रसारण टीवी पर होता है, जिसे आपको बच्चों को जरूर दिखाना चाहिए। अगर संभव हो तो उन्हें सामने से परेड दिखाने ले जाएं और उससे जुड़े अहम तथ्य भी बताएं। इसके अलावा हर राज्य में राज्य स्तर की परेड भी आयोजित होती हैं। साथ ही देशभक्ति वाले समारोह भी आयोजित होते हैं, जिनमें शामिल हो कर बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे।

#4 झंडा फहराएं गणतंत्र दिवस पर की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक झंडा फहराना है। अगर संभव हो तो परिवार के सभी बच्चों के साथ झंडा फहराने का कार्यक्रम आयोजित करें। साथ ही उन्हें इसका महत्व भी समझाएं। आप अपने बच्चे को कला और क्राफ्ट में भी शामिल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना स्वयं का झंडा बनाने और उससे अपने घर को सजाने के लिए कहें। इस दौरान देशभक्ति वाले गीत बजाएं और बच्चों का मुंह मीठा करें।