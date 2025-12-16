अपने शिह त्जु कुत्ते के फर की देखभाल करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

शिह त्जु एक प्यारा और नाजुक नस्ल का कुत्ता होता है, जिसकी फर की देखभाल करना बहुत जरूरी है। उनके फर को साफ और स्वस्थ रखने के लिए नियमित कंघी करना, सही साबुन का उपयोग, समय-समय पर नहलाना, नाखून काटना और पेशेवर देखभाल की जरूरत होती है। इस लेख में हम आपको शिह त्जु कुत्ते के फर की देखभाल के लिए कुछ सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिससे आपका कुत्ता हमेशा स्वस्थ और सुंदर दिखेगा।

#1 नियमित कंघी करें शिह त्जु कुत्ते के फर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित कंघी करना बहुत जरूरी है। हफ्ते में कम से कम दो बार कंघी करें ताकि उनके फर में उलझन न हो और वह साफ-सुथरा दिखे। कंघी करने से मृत बाल और गंदगी निकल जाती है, जिससे त्वचा को हवा लगती रहती है और फफोले बनने का खतरा कम होता है। इसके अलावा कंघी करने से आपके कुत्ते को भी आराम मिलता है और उसका फर चमकदार दिखता है।

#2 सही साबुन का चयन करें शिह त्जु कुत्ते के लिए हल्की और प्राकृतिक सामग्री वाले साबुन का उपयोग करें। ऐसे साबुन जो बिना किसी कठोर रसायन के बने होते हैं, वे उनके फर को नमी प्रदान करते हैं और उसे मुलायम बनाए रखते हैं। साबुन का चयन करते समय यह ध्यान रखें कि वह आपके कुत्ते की त्वचा और फर के अनुकूल हो ताकि उसे किसी तरह की जलन न हो। इसके अलावा साबुन का उपयोग करते समय उसके निर्देशों का पालन करें।

#3 समय-समय पर नहलाएं अपने शिह त्जु कुत्ते को महीने में एक बार या जरूरत पड़ने पर ही नहलाएं। बहुत बार नहलाने से उनके फर की नमी कम हो सकती है और त्वचा सूखी हो सकती है। नहाने के दौरान गुनगुने पानी का उपयोग करें और धीरे-धीरे साबुन लगाएं। इसके बाद अच्छी तरह से धो लें ताकि कोई भी साबुन बचा न रहे। नहाने के बाद अपने कुत्ते को तौलिये से सुखाएं और हवा में थोड़ी देर छोड़ दें।

#4 नाखून काटना न भूलें नाखून काटना भी उनकी देखभाल का अहम हिस्सा है। लंबे नाखून उनके चलने-फिरने में दिक्कत डाल सकते हैं इसलिए हर 2-3 सप्ताह में उनके नाखून काटें। इसके लिए खास कुत्तों के लिए बने नाखून काटने वाले उपकरण का उपयोग करें ताकि यह काम आसानी से हो सके। अगर आपको खुद ऐसा करने में परेशानी हो तो किसी पेशेवर देखभाल करने वाले से मदद लें। इसके अलावा उनकी पंजों की सफाई भी नियमित रूप से करते रहें।