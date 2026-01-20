साड़ियां और लहंगे स्टोर करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, रहेंगे सुरक्षित

साड़ियां और लहंगे भारतीय महिलाओं की पारंपरिक पोशाकें हैं, जिन्हें सही तरीके से स्टोर करना बहुत जरूरी है। गलत तरीके से स्टोर करने पर ये खराब हो सकती हैं या उनका रंग फीका पड़ सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी साड़ियों और लहंगों को सही तरीके से स्टोर कर सकती हैं और उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती हैं।

#1 कपड़े का ध्यान रखें साड़ियों और लहंगों को स्टोर करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वे पूरी तरह से साफ हों। अगर आपने किसी साड़ी या लहंगे को पहनकर रखा है तो उसे धोकर सुखा लें। इससे किसी भी तरह के धब्बे या गंध खत्म हो जाएंगे और कपड़े में बैक्टीरिया या कीड़े नहीं पनपेंगे। इसके अलावा कपड़ों को स्टोर करने से पहले उन्हें अच्छी तरह से जांच लें ताकि कोई छोटी सी भी कमी न रह जाए।

#2 रेशम की साड़ियों और लहंगों को कपड़े के थैले में रखें रेशम की साड़ियों और लहंगों को स्टोर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि इन्हें कपड़े के थैले में रखें। इससे ये धूल-मिट्टी और नमी से बची रहती हैं। कपड़े के थैले में रखने से साड़ियों और लहंगों की चमक बनी रहती है और उनका रंग भी फीका नहीं पड़ता। इसके अलावा कपड़े के थैले में रखने से इन पर कोई दबाव नहीं पड़ता, जिससे इनके फटने या खराब होने की संभावना कम हो जाती है।

#3 हैंगर का उपयोग करें अगर आपकी अलमारी में पर्याप्त जगह है तो आप साड़ियों और लहंगों को हैंगर पर लटका कर रख सकती हैं। इसके लिए आपको लोहे या प्लास्टिक के मजबूत हैंगर्स का उपयोग करना चाहिए ताकि कपड़े अच्छे से लटके रहें और मुड़ें नहीं। इस तरह से कपड़ों की सिलाई भी सुरक्षित रहती है और उन्हें पहनने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा हैंगर पर लटकाने से कपड़ों में हवा लगती रहती है, जिससे वे ताजगी महसूस करते हैं।

#4 नमी से बचाएं साड़ियों और लहंगों को नमी रहित जगह पर स्टोर करना बहुत जरूरी है क्योंकि नमी से कपड़ों में फंगस लग सकती है या वे सड़ सकते हैं। इसके लिए आप अलमारी में नमी रहित पैकेट रख सकते हैं या फिर राई, नमक आदि का उपयोग कर सकते हैं जो नमी सोख लेते हैं। इसके अलावा आप कपड़ों को सूखे स्थान पर रखें ताकि उनमें नमी न आए और वे लंबे समय तक सुरक्षित रहें।