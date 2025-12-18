कोरगी कुत्ते को मोटापे से बचाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

कोरगी कुत्ते अपने छोटे आकार और प्यारे चेहरे के लिए जाने जाते हैं। हालांकि, इनका मोटापा एक बड़ा स्वास्थ्य मुद्दा हो सकता है। मोटापे से ग्रस्त कोरगी कुत्ते कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, जैसे कि मधुमेह और दिल की बीमारी। इसलिए यह जरूरी है कि इनके खाने-पीने और एक्सरसाइज पर विशेष ध्यान दिया जाए। आइए जानते हैं कि कोरगी कुत्ते के मोटापे को कैसे रोका जा सकता है।

#1 संतुलित खाना दें कोरगी कुत्ते के लिए संतुलित खाना बहुत जरूरी है। उन्हें ऐसा खाना दें, जिसमें प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा अधिक हो। हरी सब्जियां, फल और अच्छे क्वालिटी वाले खाने का सेवन करवाएं। जंक फूड और ज्यादा चिकनाई वाले खाने से बचें क्योंकि ये उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसके अलावा पानी की पर्याप्त मात्रा भी सुनिश्चित करें ताकि वे ताजगी महसूस करें और उनका पाचन सही रहे।

#2 नियमित एक्सरसाइज कराएं कोरगी कुत्ते स्वाभाविक रूप से सक्रिय होते हैं, लेकिन उन्हें रोजाना पर्याप्त एक्सरसाइज कराना बहुत जरूरी है। उन्हें पार्क में घुमाने या दौड़ाने का समय निकालें। इससे उनकी मांसपेशियां मजबूत होंगी और वजन नियंत्रित रहेगा। आप उन्हें गेंद फेंककर लाने, सीढ़ियां चढ़ाने या तैराने जैसी खेलों में शामिल कर सकते हैं। इससे उनका शरीर सक्रिय रहेगा और वे फिट रहेंगे। नियमित एक्सरसाइज से उनका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, जिससे वे खुश और स्वस्थ रहेंगे।

#3 खाने-पीने की सलाह लें अपने पशु चिकित्सक से नियमित रूप से खाने-पीने की सलाह लें ताकि आप अपने कोरगी के लिए सही आहार योजना बना सकें। हर कोरगी की खाने-पीने की जरूरतें अलग होती हैं, इसलिए विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है। इसके अलावा समय-समय पर उनके वजन की जांच करवाते रहें ताकि किसी भी समस्या का समय पर पता चल सके और सही कदम उठाए जा सकें। विशेषज्ञ की सलाह से आप अपने कोरगी की सेहत का बेहतर ध्यान रख सकेंगे।

#4 ट्रीट्स का सीमित उपयोग करें कोरगी कुत्तों को ट्रीट्स देना पसंद होता है, लेकिन इनका अत्यधिक सेवन उनके वजन बढ़ाने का कारण बन सकता है। इसलिए ट्रीट्स का उपयोग सीमित करें और कोशिश करें कि ये सेहतमंद हों जैसे कि गाजर या सेब के टुकड़े। इसके अलावा आप उन्हें कभी-कभी ही ट्रीट्स दें ताकि उनकी खाने की आदतें बिगड़ न जाएं। इससे उनका वजन नियंत्रित रहेगा और वे स्वस्थ रहेंगे। सेहतमंद ट्रीट्स से उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा।