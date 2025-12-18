किचन गार्डन में लहसुन उगाना चाहते हैं? इन 5 बातों का रखें ध्यान

लहसुन एक ऐसी सब्जी है, जो लगभग हर घर की रसोई में पाई जाती है। आमतौर पर लोग इसे बाजार से खरीदकर लाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे आसानी से किचन गार्डन में भी उगाया जा सकता है? इस लेख में हम आपको कुछ सरल और उपयोगी टिप्स देंगे, जिनकी मदद से आप अपने किचन गार्डन में लहसुन उगा सकते हैं।

#1 सही जगह चुनें लहसुन को उगाने के लिए सबसे पहले सही जगह चुनना जरूरी है। इसे ऐसी जगह पर लगाना चाहिए, जहां पर धूप अच्छे से आती हो क्योंकि लहसुन को बढ़ने के लिए कम से कम 6-8 घंटे धूप की जरूरत होती है। अगर आपके पास खुला मैदान नहीं है तो आप बालकनी या छत पर गमलों में भी इसे उगा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि गमले धूप वाली जगह पर रखें।

#2 मिट्टी की तैयारी करें लहसुन उगाने के लिए अच्छी मिट्टी का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप रेत, खाद और गोबर की खली मिलाकर एक अच्छा मिश्रण तैयार कर सकते हैं। इस मिश्रण से लहसुन की जड़ें अच्छी तरह से विकसित होती हैं और पौधा तेजी से बढ़ता है। मिट्टी को अच्छे से मिला लें ताकि सारे तत्व अच्छे से मिल जाएं और पौधे को पोषण मिल सके। इसके बाद मिट्टी को गमले या बगीचे में लगाएं।

#3 कली लगाएं लहसुन उगाने के लिए आप बाजार से खरीदी गई लहसुन की कलियां इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें हल्का-सा दबाकर मिट्टी में गाड़ दें। ध्यान रखें कि कलियों को ज्यादा गहरा न दबाएं, बस इतनी गहराई हो कि वे मिट्टी से ढक जाएं। इसके बाद इन्हें हल्का पानी दें ताकि वे जल्दी अंकुरित हो सकें। अगर आप ताजा और स्वादिष्ट लहसुन चाहते हैं तो घर पर उगाना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

#4 नियमित पानी दें लहसुन के पौधे को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से पानी देना जरूरी है। हालांकि ध्यान रखें कि ज्यादा पानी देने से पौधा सड़ भी सकता है इसलिए हर दिन हल्का-सा पानी दें। बेहतर होगा कि सुबह या शाम के समय पौधे को पानी दें जब सूरज की रोशनी कम हो। इससे मिट्टी नम बनी रहेगी और पौधे का विकास सही ढंग से होगा। इस तरह आप अपने किचन गार्डन में आसानी से लहसुन उगा सकते हैं।