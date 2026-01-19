सर्दियों में मैट लिपस्टिक लगाने पर भी नहीं फटेंगे होंठ, बस अपना लें ये 5 टिप्स
क्या है खबर?
सर्दियों में सभी होंठों के सूखने से परेशान रहते हैं। ऐसे में मैट लिपस्टिक लगाना किसी बुरे सपने जैसा लगने लगता है। मैट लिपस्टिक पहले से ही कम चिकनी होती है और ठंडी हवाएं उसे और शुष्क बना देती हैं। इसे लगाने के बाद होंठ बुरी तरह फटने लगते हैं और पूरा लुक बिगड़ जाता है। ऐसे में ये मेकअप टिप्स आपके काम आ सकती हैं, जिनकी मदद से सर्दी में भी आप बेफिक्र हो कर मैट लिपस्टिक लगा पाएंगी।
#1
होंठों को एक्सफोलिएट करें
अगर आप शुष्क होंठों पर ही मैट लिपस्टिक लगा लेंगी तो वे और फटे दिखाई देंगे। ऐसे में पहले होंठों की देखभाल के तौर पर उन्हें एक्सफोलिएट करें। इससे मृत त्वचा हट जाएगी और लिपस्टिक के लिए मुलायम बेस मिलेगा। आप चीनी में शहद या नारियल तेल मिलाकर होंठों पर घिस सकती हैं। यह एक प्राकृतिक स्क्रब की तरह काम करेगा। हालांकि, अगर आपके होंठों से खून आ रहा हो तो स्क्रब करने की गलती न करें।
#2
लिप बाम लगाने के बाद कुछ देर इंतजार करें
लिप बाम होंठों को हाइड्रेट करने वाला उत्पाद है, जो सर्दियों में सभी के पास होता ही है। हालांकि, कई महिलाएं इसे इस्तेमाल करने के तुरंत बाद लिपस्टिक लगा लेती हैं। ऐसा करने के बजाय लिप बाम लगाने के बाद 10 मिनट रुकें और फिर लिपस्टिक लगाएं। लिपस्टिक इस्तेमाल करने के तुरंत पहले टिश्यू पेपर से अतिरिक्त लिप बाम साफ कर लें। इससे होंठों में नमी बनी रहेगी और लिपस्टिक ज्यादा देर तक टिकी रहेगी।
#3
लिप प्राइमर लगाएं
मैट लिपस्टिक लगाने से पहले आपको एक अच्छी गुणवत्ता वाला लिप प्राइमर भी लगाना चाहिए। यह होंठों और लिपस्टिक के बीच एक सुरक्षात्मक परत की तरह काम करेगा। यह परत नमी को होंठों में रोककर रखेगी, जिससे उनका फटना भी कम हो जाएगा। आपको शिया बटर और नारियल तेल जैसी सामग्रियों वाला लिप प्राइमर लगाना चाहिए, जो होंठों को नमी देने के साथ-साथ मुलायम भी बना देगा। इससे मैट लिपस्टिक होंठों की दरारों में भी नहीं भरेगी।
#4
अच्छी मैट लिपस्टिक चुनें
अगर आप सस्ती या लोकल ब्रांड की मैट लिपस्टिक लगाएंगी तो आपके होंठों का फटना तय है। परेशानी से बचने के लिए जाने-माने ब्रांड वाली मैट लिपस्टिक ही इस्तेमाल करें और उसके फार्मूला पर ध्यान दें। विटामिन-E जैसे तत्वों से लैस क्रीमी मैट लिपस्टिक सर्दियों के लिए सबसे अच्छी रहती हैं। इस मौसम में आपको लिक्विड मैट लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वे होंठों को ज्यादा शुष्क बना देती हैं।
#5
लिप मास्क इस्तेमाल करें
केवल लिपस्टिक लगाने से पहले ही नहीं, बल्कि रोजाना होंठों की देखभाल करने की आदत डालें। इससे आपके होंठों का फटना कम हो जाएगा और वे हमेशा मुलायम बने रहेंगे। रात को सोने से पहले एक हाइड्रेटिंग लिप मास्क या पेट्रोलियम जेली लगा लें। आप इनकी जगह पर लिप बाम भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हफ्ते में एक बार होंठों को एक्सफोलिएट करें और उन्हें नोचने की गलती बिलकुल न करें।