लिपस्टिक को लंबे समय तक टिकाऊ और स्मज-प्रूफ बनाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लिपस्टिक महिलाओं के मेकअप किट का अहम हिस्सा होती है, लेकिन अक्सर यह समस्या आती है कि लिपस्टिक कुछ ही घंटों में फैलकर खराब हो जाती है। इससे न केवल आपका लुक खराब होता है, बल्कि आपको बार-बार इसे ठीक करने की जरूरत पड़ती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी लिपस्टिक को लंबे समय तक टिकाऊ बना सकती हैं और इसे बार-बार ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

#1 होंठों को नमी दें लिपस्टिक लगाने से पहले अपने होंठों पर एक हल्का और बिना रंग वाला मॉइस्चराइजर लगाएं। यह आपके होंठों को नमी देगा और लिपस्टिक को आसानी से लगने में मदद करेगा। इससे लिपस्टिक लंबे समय तक टिकेगी और आपके होंठ सूखे नहीं होंगे। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद थोड़ी देर रुकें ताकि यह अच्छे से बैठ जाए। इसके बाद ही लिपस्टिक लगाएं। इससे आपका लुक भी निखर जाएगा और लिपस्टिक भी बेहतरीन लगेगी।

#2 प्राइमर का उपयोग करें लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों पर एक हल्का प्राइमर लगाएं। प्राइमर आपके होंठों की सतह को समतल करता है और लिपस्टिक को बेहतर तरीके से सेट होने में मदद करता है। इससे लिपस्टिक लंबे समय तक टिकेगी और फैलने से बचेगी। प्राइमर लगाने के बाद थोड़ी देर रुकें ताकि यह अच्छे से बैठ जाए। इसके बाद ही लिपस्टिक लगाएं। इससे आपका लुक भी निखर जाएगा और लिपस्टिक भी बेहतरीन लगेगी।

#3 लिपलाइनर का करें इस्तेमाल लिपलाइनर का इस्तेमाल करके आप अपने होंठों की शेप को बेहतर बना सकती हैं और लिपस्टिक को फैलने से रोक सकती हैं। लिपलाइनर आपके होंठों की सीमा को निर्धारित करता है और लिपस्टिक को फैलने से रोकता है। इसके अलावा लिपलाइनर की मदद से आपकी लिपस्टिक ज्यादा लंबे समय तक टिकेगी और आपका लुक भी निखर जाएगा। लिपलाइनर लगाने के बाद थोड़ी देर रुकें ताकि यह अच्छे से बैठ जाए। इसके बाद ही लिपस्टिक लगाएं।

#4 ट्रांसफर-प्रूफ लिपस्टिक का चयन करें ट्रांसफर-प्रूफ लिपस्टिक ऐसी होती हैं, जो कपड़ों या ग्लास आदि पर नहीं लगतीं और आपके होंठों पर पूरी तरह से रहती हैं। इनकी खासियत यह होती है कि ये जल्दी सूख जाती हैं और लंबे समय तक टिकती हैं। ट्रांसफर-प्रूफ लिपस्टिक का इस्तेमाल करके आप बिना किसी चिंता के अपना दिन बिता सकती हैं। ये लिपस्टिक न केवल आपके लुक को बेहतरीन बनाए रखती हैं बल्कि आपको बार-बार इसे ठीक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती।