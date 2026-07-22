उपमा को प्रोटीन युक्त बनाने के तरीके

उपमा में शामिल होने चाहिए ये प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, बढ़ाएंगे स्वाद के साथ-साथ पोषण

लेखन सयाली 05:14 pm Jul 22, 202605:14 pm

क्या है खबर?

उपमा एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जो सूजी से बनाया जाता है। यह नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, लेकिन इसमें प्रोटीन की कमी होती है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और शरीर की मरम्मत करता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जिन्हें उपमा में मिलाने से इसका पोषण मूल्य बढ़ा सकते हैं।