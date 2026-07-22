उपमा में शामिल होने चाहिए ये प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, बढ़ाएंगे स्वाद के साथ-साथ पोषण

उपमा में शामिल होने चाहिए ये प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, बढ़ाएंगे स्वाद के साथ-साथ पोषण
क्या है खबर?
उपमा एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जो सूजी से बनाया जाता है। यह नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, लेकिन इसमें प्रोटीन की कमी होती है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और शरीर की मरम्मत करता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जिन्हें उपमा में मिलाने से इसका पोषण मूल्य बढ़ा सकते हैं।
#1
मूंग दाल का करें उपयोग
मूंग दाल एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जिसमें काफी मात्रा में प्रोटीन होता है। इसे अपने उपमा में मिलाने के लिए पहले भिगोकर सूखा लें, फिर इसे हल्का भूनें और उपमा में मिलाएं।
इससे न केवल उपमा का स्वाद बढ़ेगा, बल्कि इसमें प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। मूंग दाल खाने में हल्की होती है और इसे खाने से पेट भी ठीक रहता है।
यह मांसपेशियों को मजबूत बनाने में भी मदद करती है।
#2
सोयाबीन का करें इस्तेमाल
सोयाबीन भी एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। इसे अपने उपमा में मिलाने के लिए पहले उबालकर नरम कर लें, फिर इसे हल्का तेल में भूनें और उपमा में मिलाएं।
सोयाबीन खाने में थोड़ा कठोर हो सकता है, इसलिए इसे अच्छी तरह पकाएं, ताकि इसका स्वाद बेहतर हो जाए। सोयाबीन पौष्टिक होता है और इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो दिल की सेहत के लिए फायदेमंद हैं।
#3
छोले भी दे सकते हैं प्रोटीन
छोले भी एक बेहतरीन प्रोटीन स्रोत होते हैं, जिन्हें आप अपने उपमा में मिला सकते हैं। इन्हें पहले रातभर पानी में भिगोकर रखें और फिर अगले दिन इन्हें उबालकर नरम कर लें।
उबले हुए छोले को हल्का-सा भून लें, ताकि इसका स्वाद बढ़ जाए। छोले खाने में स्वादिष्ट होते हैं और इनमें ऐसे तत्व होते हैं, जो पेट को ठीक रखते हैं।
यह मांसपेशियों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है।
#4
मूंगफली भी है प्रोटीन का अच्छा स्रोत
मूंगफली भी एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जिसमें प्रोटीन होता है। इसे अपने उपमा में मिलाने के लिए पहले भून लें, ताकि इसका कड़वाहट खत्म हो जाए और फिर हल्का-सा दरदरा काट लें।
मूंगफली खाने में कुरकुरी होती है, जो उपमा को नया स्वाद देती है। मूंगफली में सेहतमंद वसा भी होते हैं, जो दिल की सेहत के लिए अच्छे होते हैं।
यह मांसपेशियों को मजबूत बनाने में भी मदद करती है।
#5
दालें भी देंगी भरपूर प्रोटीन
दालें भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं, जिन्हें आप अपने उपमा में मिला सकते हैं। जैसे अरहर दाल और मूंग दाल आदि।
इन्हें पहले रातभर पानी में भिगोकर रखें और फिर अगले दिन इन्हें उबालकर नरम कर लें। उबली हुई दाल को हल्का-सा भून लें, ताकि इसका स्वाद बढ़ जाए।
इन सभी तरीकों से आप अपने साधारण से दिखने वाले उपमा को पौष्टिक बना सकते हैं और इसका मजा ले सकते हैं।