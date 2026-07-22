घर पर कैफे स्टाइल मोका कॉफी बनाने के लिए अपनाएं ये 5 सरल टिप्स, बनेगी स्वादिष्ट
क्या है खबर?
मोका कॉफी एक ऐसा पेय है, जो चॉकलेट और कॉफी का बेहतरीन मेल है। यह न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। घर पर कैफे स्टाइल मोका कॉफी बनाने के लिए आपको कुछ खास सामग्रियों की जरूरत होती है और थोड़ी-सी तैयारी करनी होती है। इस लेख में हम आपको घर पर आसान तरीके से कैफे स्टाइल मोका कॉफी बनाने के तरीके बताएंगे।
#1
कड़ाही में भूनें कॉफी बीन्स
मोका कॉफी की शुरुआत होती है कॉफी बीन्स से। इसके लिए सबसे पहले एक कड़ाही में थोड़े से कॉफी बीन्स को हल्का सुनहरा होने तक भूनें।
ध्यान रखें कि बीन्स जलें नहीं, बस हल्का-सा भुनना है, ताकि उनका स्वाद बेहतर हो सके। भुनी हुई कॉफी को ठंडा करके मिक्सी में पीस लें, ताकि उसका पाउडर तैयार हो सके।
यह पाउडर आपके मोका कॉफी के लिए जरूरी है और इससे कॉफी का स्वाद बढ़िया आएगा।
#2
दूध और मलाई को मिलाएं
मोका कॉफी के लिए आपको दूध और मलाई की जरूरत होगी। इसके लिए एक पैन में दूध और मलाई को बराबर मात्रा में डालकर उबालें और उसमें थोड़ी चीनी डालें।
चीनी की मात्रा आप अपनी पसंद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। जब दूध उबल जाए तो गैस बंद कर दें और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें।
इससे दूध और मलाई का मिश्रण तैयार हो जाएगा, जो आपकी मोका कॉफी को खास बनाएगा।
#3
चॉकलेट सिरप बनाएं
मोका कॉफी में चॉकलेट का स्वाद जोड़ने के लिए चॉकलेट सिरप बनाना होगा। इसके लिए आपको कोको पाउडर, चीनी और पानी चाहिए होगा।
इन तीनों चीजों को एक पैन में मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। यह आपका घर का बना चॉकलेट सिरप तैयार हो जाएगा।
इसे ठंडा करके बाद में इस्तेमाल करें। यह सिरप आपकी मोका कॉफी को खास बनाने में मदद करेगा और उसका स्वाद बढ़ाएगा।
#4
भुने हुए कॉफी पाउडर को गर्म पानी में घोलें
अब बारी आती है भुने हुए कॉफी पाउडर की। इसके लिए एक कप गर्म पानी लें और उसमें थोड़ा-सा भुना हुआ कॉफी पाउडर डालें।
इसे अच्छी तरह मिलाएं, ताकि कॉफी पाउडर पानी में घुल जाए। इस मिश्रण को 2-3 मिनट तक छोड़ दें, ताकि इसका स्वाद अच्छे से निकल आए।
ध्यान रखें कि पानी बहुत गर्म न हो, बस हल्का गर्म होना चाहिए, ताकि कॉफी का स्वाद बेहतरीन आए। इससे आपकी मोका कॉफी के लिए कॉफी मिश्रण तैयार हो जाएगा।
#5
सभी सामग्रियों को मिलाकर बनाएं मोका कॉफी
अब बारी आती है सभी सामग्रियों को मिलाने की। इसके लिए एक बड़े प्याले में भुनी हुई कॉफी, चॉकलेट सिरप और दूध वाला मिश्रण डालें।
इसे अच्छी तरह मिलाएं, ताकि सभी चीजें अच्छे से मिल जाएं। ऊपर से थोड़ी-सी फोम या मलाई डालकर अपनी मोका कॉफी को सजाएं।
आपकी गर्मा-गर्म और चॉकलेटी मोका कॉफी तैयार है! अब इसे गर्मा-गर्म परोसें और अपने परिवार या दोस्तों के साथ इसका आनंद लें।