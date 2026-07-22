घर पर कैफे स्टाइल मोका कॉफी बनाने के लिए अपनाएं ये 5 सरल टिप्स, बनेगी स्वादिष्ट

अब बारी आती है भुने हुए कॉफी पाउडर की। इसके लिए एक कप गर्म पानी लें और उसमें थोड़ा-सा भुना हुआ कॉफी पाउडर डालें।

इसे अच्छी तरह मिलाएं, ताकि कॉफी पाउडर पानी में घुल जाए। इस मिश्रण को 2-3 मिनट तक छोड़ दें, ताकि इसका स्वाद अच्छे से निकल आए।

ध्यान रखें कि पानी बहुत गर्म न हो, बस हल्का गर्म होना चाहिए, ताकि कॉफी का स्वाद बेहतरीन आए। इससे आपकी मोका कॉफी के लिए कॉफी मिश्रण तैयार हो जाएगा।