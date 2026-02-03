LOADING...
घर की बालकनी में आसानी से उगाई जा सकती है मेथी, अपनाएं ये तरीका

लेखन सयाली
Feb 03, 2026
12:07 pm
क्या है खबर?

मेथी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट हरी सब्जी है, जो कई व्यंजनों में इस्तेमाल होती है। यह एक ऐसा पौधा है, जिसे आप आसानी से अपने घर और रसोई की बालकनी में उगा सकते हैं। यह न केवल आपके खान-पान का स्वाद बढ़ाएगी, बल्कि आपको ताजगी और पोषण भी देगी। इस लेख में हम आपको मेथी उगाने के कुछ जरूरी टिप्स देंगे, ताकि आप बाजार से खरीदने के बजाय घर पर ही ताजा मेथी पा सकें।

#1

सही मिट्टी का चयन करें

मेथी उगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी का चयन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप गार्डनिंग स्टोर से पोटिंग मिक्स खरीद सकते हैं या खुद ही खाद और रेत मिलाकर मिट्टी तैयार कर सकते हैं। इस मिश्रण में पोषक तत्व होते हैं, जो मेथी की बढ़त के लिए जरूरी हैं। मिट्टी का अम्लीय स्तर भी सही होना चाहिए, जो 6-7 के बीच होना चाहिए। इससे पौधे स्वस्थ रहेंगे और अच्छी तरह से बढ़ सकेंगे।

#2

बीज बोने का सही तरीका अपनाएं

मेथी के बीज बोने के लिए सबसे पहले मिट्टी को अच्छे से तैयार करें और उसे पानी से गीला करें। इसके बाद छोटे-छोटे गड्ढे बनाकर उनमें मेथी के बीज डालें। ध्यान रखें कि बीज एक इंच गहरे हों, ताकि वे सही तरीके से अंकुरित हो सकें। बीजों को हल्का-हल्का मिट्टी से ढक दें और फिर उनमें फिर से पानी डाल दें। इससे बीज जल्दी अंकुरित होंगे और पौधे तेजी से बढ़ेंगे।

#3

धूप और छाया का संतुलन बनाए रखें

मेथी को बढ़ने के लिए धूप और छाया, दोनों की जरूरत होती है। सुबह की धूप इन पौधों के लिए सबसे अच्छी होती है, जो इन्हें पर्याप्त रोशनी देती है और स्वस्थ बनाए रखती है। दोपहर की तेज धूप से बचाने के लिए पौधे को थोड़ी छाया में रखें। अगर आपके पास बालकनी है तो वहां मेथी के गमलों को रखें, ताकि उन्हें दिनभर की हल्की धूप मिल सके और वे अच्छे से बढ़ सकें।

#4

नियमित रूप से पानी दें

मेथी के पौधे को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से पानी देना जरूरी है। ध्यान रखें कि उन्हें ज्यादा पानी न दें, क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप मिट्टी की नमी जांचें और जब मिट्टी हल्की सूखी लगे तब ही पौधे को पानी दें। इससे पौधा सही मात्रा में पानी प्राप्त करेगा और अच्छी तरह से बढ़ेगा। इस तरह आप अपने मेथी के पौधे को सड़ने से भी बचा सकेंगे।

#5

समय-समय पर काटें

मेथी के पौधे को स्वस्थ रखने के लिए समय-समय पर उसकी कटाई करना जरूरी होता है। जब पत्तियां बड़ी हो जाएं तो उन्हें काट लें, ताकि नई पत्तियां निकल सकें। इससे पौधे की बढ़त तेज होती है और वह ज्यादा उत्पादक बनता है। इस तरह आप अपने घर की बालकनी में आसानी से ताजा मेथी उगा सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। ताजगी और पोषण से भरपूर यह सब्जी आपके खाने का स्वाद बढ़ाएगी।

