अपने शरीर के आकार के हिसाब से सही लहंगा स्टाइल चुनने के लिए अपनाएं ये टिप्स

लहंगा भारतीय महिलाओं के पसंदीदा परिधानों में से एक है, जो उनकी खूबसूरती को निखारता है। शादी हो या त्योहार, लहंगा हर अवसर पर जंचता है। यह परिधान विभिन्न रंगों और डिजाइन में उपलब्ध रहता है, जिसके चलते सही स्टाइल चुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि, लहंगा खरीदते समय अपने शरीर के आकार को ध्यान में रखना जरूरी होता है। आज के फैशन टिप्स में हम आपको बताएंगे कि आप शरीर के मुताबिक लहंगा कैसे चुन सकती हैं।

#1 छोटे कद की महिलाएं चुनें ऐसा लहंगा जिन महिलाओं का कद छोटे होता है, उन्हें ऐसा लहंगा चुनना चाहिए जो उन्हें लंबा दिखा सके। ऐसी महिलाओं को A-लाइन या फिर हाई वेस्ट वाला लहंगा पहनना चाहिए, जिसपर सीधी कढ़ाई की गई हो। इससे पतले और लंबे लगने का भ्रम पैदा होगा और आपका शरीर बहुत छोटा नहीं दिखाई देगा। हल्के कपड़े से बना एकल रंग वाला लहंगा सबसे आदर्श रहेगा। छोटे कद वाली महिलाओं को चौड़े बॉर्डर और लंबी चोली वाला लहंगा नहीं पहनना चाहिए।

#2 आवरग्लास शरीर वाली महिलाओं पर जंचेगा ये स्टाइल आवरग्लास फिगर वाली महिलाएं वो होती हैं, जिनकी कमर पतली और ऊपरी व निचला शरीर चौड़ा होता है। इस तरह के शरीर वाली महिलाओं पर A-लाइन और फिश कट लहंगे सबसे अच्छे लगते हैं। इन स्टाइल वाले लहंगे उनके फिगर को निखारने का काम करते हैं और सुंदर लुक देते हैं। आवरग्लास फिगर वाली महिलाओं को सिल्क या जॉर्जेट जैसे कपड़ों वाले लहंगे चुनने चाहिए। साथ ही उन्हें गहरी नेकलाइन वाले फिटेड ब्लाउज सिलवाने चाहिए।

#3 ऐपल आकार वाली महिलाओं पर बढ़िया लगेगा ऐसा लहंगा जिन महिलाओं का शरीर ऐपल आकार वाला होता है, उनके कंधे चौड़े, पेट गोल और कमर कम उभरी हुई दिखती है। इस तरह के शरीर पर लंबी चोली वाले लहंगे जंचते हैं, जो पतले होने का भ्रम पैदा करते हैं। क्रेप और जॉर्जेट जैसे फ्लोई कपड़ों से बनी हाई वेस्ट स्कर्ट लुक को निखार सकती है। अगर आपका शरीर भी इस प्रकार का है तो ऐसे लहंगे चुनने से बचें, जिनके मध्य भाग के आस-पास भारी कढ़ाई की गई हो।