यामी गौतम ने पुरस्कार न मिलने पर दी प्रतिक्रिया (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@yamigautam)

नॉमिनेट तो हुईं, फिर भी नहीं मिला बड़ा पुरस्कार; यामी गौतम ने अब दी प्रतिक्रिया

लेखन ज्योति सिंह 04:51 pm Nov 04, 202504:51 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री यामी गौतम ने बॉलीवुड में फिल्मी करियर की शुरुआत 'विकी डोनर' से की थी। इसके बाद उन्हें 'आर्टिकल 370', 'द सर्जिकल स्ट्राइक', 'ओएमजी 2' और 'अ थर्सडे' जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में देखा गया। 12 साल के फिल्मी करियर के दौरान यामी को उनके सराहनीय किरदारों के लिए नॉमिनेशन तो मिला, लेकिन पुरस्कार न मिल सका। पहली बार अभिनेत्री ने कोई फिल्मी पुरस्कार न मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं कि यामी ने क्या कहा है?