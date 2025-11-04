नॉमिनेट तो हुईं, फिर भी नहीं मिला बड़ा पुरस्कार; यामी गौतम ने अब दी प्रतिक्रिया

नॉमिनेट तो हुईं, फिर भी नहीं मिला बड़ा पुरस्कार; यामी गौतम ने अब दी प्रतिक्रिया
क्या है खबर?
अभिनेत्री यामी गौतम ने बॉलीवुड में फिल्मी करियर की शुरुआत 'विकी डोनर' से की थी। इसके बाद उन्हें 'आर्टिकल 370', 'द सर्जिकल स्ट्राइक', 'ओएमजी 2' और 'अ थर्सडे' जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में देखा गया। 12 साल के फिल्मी करियर के दौरान यामी को उनके सराहनीय किरदारों के लिए नॉमिनेशन तो मिला, लेकिन पुरस्कार न मिल सका। पहली बार अभिनेत्री ने कोई फिल्मी पुरस्कार न मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं कि यामी ने क्या कहा है?
बयान
यामी ने कही दिल छूने वाली बात
हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से यामी ने कहा, "जितना मैंने भगवद गीता समझा है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा, वह सच है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी आदर्श इंसान की तरह बदल गई हूं, लेकिन अगर आपमें सफलता और हार के डर से खुद को अलग करने या किसी और के नजरिए से मान्यता पाने की क्षमता है, तो आप ठीक हैं। अगर पुरस्कार मिला तो मैं अच्छी अभिनेत्री हूं, वरना शायद नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।"
फिल्म
"मेरे दर्शक मुझे पसंद करते हैं"
यामी ने आगे कहा, "मेरे दर्शक मुझे पसंद करते हैं, कुछ निर्देशक और निर्माता मुझ पर दांव लगाने को तैयार हैं, उससे बड़ा पुरस्कार क्या है जब दर्शक आपको उठा देते हैं। बाकी सब आना-जाना है। अगर इससे किसी को खुशी मिलती है, तो बहुत बढ़िया!" यामी की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 4 जून, 2021 को फिल्म निर्देशक आदित्य धर से शादी की थी। पिछले साल 10 मई, 2024 को दोनों ने बेटे वेदविद का स्वागत किया।