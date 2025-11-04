देशभर में बड़ा CCTV हैकिंग कांड उजागर, जानिए कैसे हुआ खुलासा 

गुजरात में राजकोट के एक अस्पताल में डिजिटल लापरवाही के रूप में शुरू हुए देश में एक बड़े साइबर अपराध का खुलासा कर दिया है। यह मामला तब सामने आया, जब हैकर्स ने पायल मैटरनिटी अस्पताल के CCTV सिस्टम में 'एडमिन123' जैसा आसान और डिफॉल्ट पासवर्ड का इस्तेमाल करके सिस्टम में एक्सेस पा लिया। इस हैकिंग के माध्यम से हजारों घंटे की संवेदनशील फुटेज चुराने के बाद वैश्विक पोर्न नेटवर्कों के माध्यम से बेच दी गई।

टार्गेट कहां-कहां हैक हुआ CCTV सिस्टम? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस सेंधमारी ने पुणे, मुंबई, नासिक, सूरत, अहमदाबाद और दिल्ली जैसे शहरों समेत 20 राज्यों में 80 से अधिक CCTV डैशबोर्ड को निशाना बनाया गया। जांच में यह भी पता चला है कि जनवरी से दिसंबर, 2024 तक देशभर से कम से कम 50,000 क्लिप्स चोरी की गईं। इनमें अस्पतालों, स्कूलों, कारखानों, कार्यालयों और यहां तक कि घरों से लिए गए इन वीडियो को ऑनलाइन 700 से 4,000 रुपये के बीच बेचा गया।

खुलासा ऐसे हुआ था साइबर अपराध का खुलासा जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि इसका खुलासा सबसे पहले तब हुआ, जब राजकोट अस्पताल के टीजर क्लिप 'मेघा Mbbs' और 'CP मोंडा' जैसे यूट्यूब चैनल्स पर दिखाई दिए। इनमें यूजर्स को पेमेंट के बाद फुटेज के एक्सेस के लिए टेलीग्राम ग्रुप्स पर जाने के लिए निर्देशित किया। हैकर्स ने 'ब्रूट फोर्स अटैक' तरीका काम लिया, जिसमें वे डिजिटल लॉक खोलने के लिए हर संभव अक्षर और संख्या संयोजन आजमाने के लिए एक प्रोग्राम या बॉट का उपयोग करते थे।