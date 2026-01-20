2026 में वायरल हो रहा है कैवियार नेल ट्रेंड, जानिए इसे करने का तरीका

अब नाखूनों पर एक रंग की नेल पोलिश लगाने का ट्रेंड आउटडेटिड हो गया है। इसके बजाय महिलाएं नई-नई नेल आर्ट आजमाती हैं और नेल एक्सटेंशन करवाती हैं। हर साल नेल ट्रेंड में बदलाव आते हैं, जो इस साल भी देखने को मिला है। 2026 में कैवियार नेल ट्रेंड वायरल हो रहा है, जो एक लक्जरी नेल आर्ट है। आइए आज के मेकअप टिप्स में इसे करने का तरीका जानते हैं।

विवरण क्या होता है कैवियार नेल ट्रेंड? सेलिना गोमेज हॉलीवुड की मशहूर गायक हैं, जिन्होनें इस ट्रेंड को प्रचिलित किया है। कैवियार मछलियों के छोटे-छोटे अंडे होते हैं, जिनकी कीमत हजारों में लगती है। इस ट्रेंड में नेल पॉलिश के जरिए कैवियार का गहरे रंग और प्राकृतिक चमक की नकल करने की कोशिश की जाती है। इससे एक कैट आई लुक मिलता है, जो रंग बदलने वाली नेल आर्ट होती है। इसमें गहरे रंग की नेल पॉलिश इस्तेमाल होती है, जो सर्दियों के लिए आदर्श है।

#1 नाखूनों को आकार दें कोई भी नेल आर्ट करने से पहले नाखूनों को आकार देना जरूरी होता है। पहले नाखूनों को नेल कटर की मदद से काटें और फिर फाइलर से टिप को घिसें। आप उन्हें कॉफिन, बादाम या वर्ग जैसा कोई भी मन चाहा आकार दे सकती हैं। अगर आप नेल एक्सटेंशन लगाने वाली हैं तो पूरे नाखूनों को घिस लें और अल्कोहल पैड से साफ करें। इसके बाद नाखूनों वाले ग्लू से ही अपने एक्सटेंशन चिपकाएं।

#2 नेल पॉलिश लगाएं कैवियार नेल आर्ट के लिए सबसे पहले आपको बेस नेल पॉलिश लगानी होगी। इसके लिए भूरे, काले या ग्रे जैसे गहरे रंगों वाली नेल पॉलिश चुनना सही रहेगा। इस नेल पॉलिश की एक नहीं, बल्कि 2 परत लगाएं और नाखूनों को अच्छी तरह सूख जाने दें। इसके बाद आप इसमें गोल्डन या सिल्वर रंग की चमकीली नेल पॉलिश लगा सकती हैं। हालांकि, इसे कैट आई लुक में लगाना ही बढ़िया रहेगा।

