रूम हीटर का इस्तेमाल करते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, होगा सुरक्षित

ठंड के मौसम में रूम हीटर का इस्तेमाल करना आम है, लेकिन अगर इसे सही ढंग से न चलाया जाए तो इससे आग लगने का खतरा रहता है। इसलिए आपको रूम हीटर का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें बताते हैं, जिनका ध्यान रखकर रूम हीटर का इस्तेमाल करना सुरक्षित हो सकता है।

#1 रूम हीटर को हमेशा सीधा रखें अगर आप रूम हीटर को झुकाकर रखेंगे तो इससे आग लगने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए रूम हीटर को हमेशा सीधा और स्थिर जगह पर रखें ताकि वह किसी भी तरह से झुक न सके। इसके अलावा रूम हीटर को किसी ऐसी जगह पर न रखें, जहां उसके आस-पास किसी तरह के ज्वलनशील पदार्थ रखे हों क्योंकि इससे आग लगने का खतरा बढ़ सकता है।

#2 बच्चों और पालतू जानवरों से रखें दूर रूम हीटर का तापमान बहुत ज्यादा होता है, जिससे बच्चों और पालतू जानवरों को जलने का खतरा रहता है। इसलिए रूम हीटर को ऐसी जगह पर रखें, जहां बच्चे और पालतू जानवर आसानी से न पहुंच सकें। इसके अलावा बच्चों और पालतू जानवरों को रूम हीटर के पास खेलने या बैठने न दें ताकि वे सुरक्षित रहें और कोई दुर्घटना न हो। इस तरह आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं।

#3 सही जगह पर लगाएं रूम हीटर रूम हीटर को ऐसी जगह पर लगाएं, जहां उसके चारों ओर पर्याप्त जगह हो ताकि गर्म हवा आसानी से फैल सके और हीटर ज्यादा गर्म न हो। इसके अलावा हीटर को फर्श पर लगाने से बचें और उसे एक स्थिर सतह पर रखें ताकि वह सही से काम कर सके। दीवार से थोड़ी दूरी पर रखें ताकि गर्म हवा चारों ओर फैले और हीटर का तापमान संतुलित रहे। इस तरह हीटर का इस्तेमाल करना सुरक्षित रहेगा।

#4 समय-समय पर करें साफ रूम हीटर को समय-समय पर साफ करना जरूरी है क्योंकि धूल-मिट्टी जमा होने से यह सही से काम नहीं करता है और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हर हफ्ते हीटर की सफाई जरूर करें। इसके अलावा अगर हीटर में कोई खराबी हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं या बदलें। सही तरीके से देखभाल करने पर हीटर लंबे समय तक चलेगा और आपका घर सुरक्षित रहेगा।