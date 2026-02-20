पोहा बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

पोहा एक लोकप्रिय और पौष्टिक व्यंजन है, जो नाश्ते में खाने के लिए बेहतरीन विकल्प माना जाता है। यह हल्का होने के साथ-साथ स्वादिष्ट भी होता है। हालांकि, पोहा बनाते समय कुछ छोटी-छोटी गलतियां आपके व्यंजन के स्वाद को बिगाड़ सकती हैं। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें बताने जा रहे हैं, जिनका ध्यान रखकर आप अपने पोहे को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना सकते हैं।

#1 चिड़वा धोने का तरीका पोहा बनाने से पहले उन्हें धोने का तरीका अहम है। अक्सर लोग चिड़वे को सीधे पानी में डाल देते हैं, जिससे वे चिपचिपे हो जाते हैं और उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। सही तरीका यह है कि पहले चिड़वे को एक छलनी में लेकर उन पर थोड़ा पानी छिड़कें और फिर उन्हें हल्के हाथों से मसलें। इससे चिड़वा नरम हो जाएगा, लेकिन चिपचिपे नहीं होंगे और उनका स्वाद भी बढ़ जाएगा।

#2 तेल का सही उपयोग पोहा बनाते समय तेल का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। ज्यादा तेल डालने से पोहे चिपचिपे हो जाते हैं और उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। इसलिए हमेशा जरूरत अनुसार ही तेल डालें। अगर आप सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं तो कम तेल का इस्तेमाल करें या फिर घी का उपयोग करें ताकि पोहे का स्वाद और भी बेहतर हो सके। इस तरह आप बिना ज्यादा तेल के भी स्वादिष्ट पोहा बना सकते हैं।

Advertisement

#3 मसालों का संतुलन बनाए रखें पोहा बनाते समय मसालों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। ज्यादा मिर्च या मसाले डालने से पोहे का असली स्वाद खो सकता है इसलिए आवश्यकतानुसार ही मसालों का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं जिससे पोहा स्वादिष्ट बनेगा। इसके अलावा आप हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पोहे में एक अलग ही तड़का लगेगा।

Advertisement

#4 नमी का ध्यान रखें पोहा बनाते समय नमी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा नमी डालने से पोहे चिपचिपे हो जाते हैं जबकि कम नमी डालने पर सूखे हो जाते हैं इसलिए सही मात्रा में ही नमी डालें। इसके लिए पहले चिड़वे को हल्का सा भून लें ताकि उनमें मौजूद नमी निकल जाए और वे थोड़े कुरकुरे हो जाएं। इसके बाद धीरे-धीरे पानी डालते हुए उन्हें नरम होने तक पकाएं। इस तरह आपका पोहा सही मात्रा में नमी वाला बनेगा।