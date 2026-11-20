संवेदनशील त्वचा वाले न करें ये 5 गलतियां, हो सकती है जलन
क्या है खबर?
संवेदनशील त्वचा की देखभाल करते समय कई छोटी-छोटी गलतियां बड़े नुकसान का कारण बन सकती हैं। खासतौर से जब बात चेहरे की हो तो इस पर किसी भी तरह का केमिकल युक्त उत्पाद लगाने से बचना चाहिए। आइए आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताते हैं, जो संवेदनशील त्वचा वाले अक्सर कर देते हैं और इससे उनकी त्वचा पर जलन हो सकती है।
#1
स्क्रब करने का न करें ज्यादा इस्तेमाल
चेहरे की गंदगी साफ करने के लिए स्क्रब का इस्तेमाल करना एक अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन इसे हफ्ते में 2 बार से ज्यादा करने से आपकी त्वचा पर जलन हो सकती है।
महीने में 2 बार स्क्रब करना बेहतर है। इसके अलावा स्क्रब करते समय ज्यादा जोर न लगाएं क्योंकि इससे त्वचा पर जलन हो सकती है। स्क्रब का सही तरीका अपनाएं।
#2
बहुत गर्म या ठंडा पानी न करें इस्तेमाल
संवेदनशील त्वचा की देखभाल करते समय पानी का तापमान भी ध्यान रखना जरूरी है। संवेदनशील त्वचा के लिए बहुत गर्म या ठंडा पानी दोनों ही नुकसानदायक हो सकता है।
गर्म पानी से त्वचा रूखी हो जाती है और ठंडे पानी से त्वचा पर दाने निकल सकते हैं।
संवेदनशील त्वचा की देखभाल करने के लिए हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है। यह आपकी त्वचा को स्वस्थ रखेगा।
#3
ज्यादा क्लींजर या फेसवॉश का इस्तेमाल न करें
संवेदनशील त्वचा वाले लोग अक्सर ज्यादा क्लींजर या फेसवॉश का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। इससे त्वचा का प्राकृतिक तेल खत्म हो जाता है और जलन होने लगती है।
इसलिए संवेदनशील त्वचा की देखभाल करने के लिए हमेशा हल्के क्लींजर और फेसवॉश का ही इस्तेमाल करें। प्राकृतिक तत्वों से बने क्लींजर और फेसवॉश का इस्तेमाल करें।
#4
स्क्रब करने से पहले त्वचा को नरम करें
स्क्रब करने से पहले संवेदनशील त्वचा को नरम करना जरूरी है।
इसके लिए आप गर्म पानी में तौलिया भिगोकर उसे निचोड़ लें और उसे चेहरे पर रखें। इससे त्वचा नरम हो जाएगी और झड़ने वाली त्वचा को हटाना आसान हो जाएगा।
इसके बाद हल्के हाथों से स्क्रब करें। यह आपकी त्वचा को स्वस्थ बनाएगा।
#5
मॉइस्चराइजर लगाना न भूलें
मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, फिर चाहें आपकी त्वचा किसी भी प्रकार की हो। मॉइस्चराइजर त्वचा को नमी देने में मदद कर सकता है।
इसके लिए आप प्राकृतिक तत्वों से बने मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें क्योंकि केमिकल्स आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह आपकी त्वचा को ताजगी देगा।