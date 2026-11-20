संवेदनशील त्वचा की देखभाल करते समय पानी का तापमान भी ध्यान रखना जरूरी है। संवेदनशील त्वचा के लिए बहुत गर्म या ठंडा पानी दोनों ही नुकसानदायक हो सकता है।

गर्म पानी से त्वचा रूखी हो जाती है और ठंडे पानी से त्वचा पर दाने निकल सकते हैं।

संवेदनशील त्वचा की देखभाल करने के लिए हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है। यह आपकी त्वचा को स्वस्थ रखेगा।