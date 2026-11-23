चीनी का जैविक आयु पर असर

जीवन की शुरुआत में कम चीनी खाने वाले 50 की उम्र में दिखते हैं ज्यादा जवान

लेखन सयाली 12:16 pm Nov 23, 202612:16 pm

क्या है खबर?

ज्यादा चीनी का सेवन करने से मोटापे आदि जैसी कई समस्याएं होती हैं। हालांकि, अब सामने आया है कि इसका असर जवानी पर भी पड़ सकता है। एक नए अध्ययन के मुताबिक, जिन लोगों को जीवन के शुरुआती दौर में राशन में कम चीनी मिली, वे 50 की उम्र में ज्यादा जवान दिखाई देते हैं। यह अध्ययन ब्रिटेन में किया गया है और एक विशेष समय को दर्शाता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।