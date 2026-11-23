माइली साइरस और मैक्स मोरांडो की शादी की तस्वीरें आईं

मशहूर गायिका माइली साइरस ने मैक्स मोरांडो से रचाई शादी, साझा कीं खूबसूरत तस्वीरें

लेखन ज्योति सिंह 11:27 am Nov 23, 202611:27 am

क्या है खबर?

अमेरिका की मशहूर गायिका माइली साइरस ने अपने मंगेतर मैक्स मोरांडो से शादी कर ली है। दोनों 21 नवंबर, 2026 को एक-दूसरे के हुए और इस बात की पुष्टि गायिका ने शादी की तस्वीरों के साथ की। करीब 5 साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद, माइली और मोरांडो ने कैलिफोर्निया के पाम स्प्रिंग्स में एक निजी समारोह में शादी रचाई। इस मौके पर दोनों का परिवार और कुछ करीबी रिश्तेदार ही शामिल हुए।