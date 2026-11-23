अमेरिका में अकेले पहुंचने वाले भारतीय बच्चों की संख्या घटी

अमेरिका में अकेले पहुंचने वाले भारतीय बच्चों की संख्या घटी, 4 साल में 1,389 हिरासत में

लेखन गजेंद्र 11:27 am Nov 23, 202611:27 am

क्या है खबर?

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद आव्रजन नीति में सख्ती दिखी है, जिसका असर भी दिख रहा है। भारत से अकेले पहुंचने वाले नाबालिगों की संख्या में कमी आई है, जो संख्या पहले 3 अंकों में होती थी, वह घटकर अब 2 अंकों पर आ गई है। हालांकि, वित्तीय 2023 की शुरुआत से अब तक 1,389 अकेले भारतीय बच्चों को हिरासत में लिया गया है। इनको वापस नहीं भेजा गया है।