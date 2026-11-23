'कृष 4' से नहीं जुड़ रहे 'रामायण' के निर्माता नमित मल्होत्रा

'रामायण' के बाद ऋतिक रोशन की 'कृष 4' पर नमित मल्होत्रा की नजर? आया ये अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 11:27 am Nov 23, 202611:27 am

क्या है खबर?

ऋतिक रोशन ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'कृष 4' की आधिकारिक पुष्टि तो बहुत पहले कर दी थी, लेकिन इसके आने का समय अब तक नहीं बताया गया है। इस बीच, सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गईं कि 'रामायण' के निर्माता नमित मल्होत्रा इसके स्केल को लेवल करने और विजुअल इफेक्ट्स में अंतरराष्ट्रीय टच देने आ सकते हैं। 'कृष 4' के साथ नमित के जुड़ने की खबरों ने लोगों के बीच हलचल जरूर मचा दी, लेकिन यह सच नहीं है।