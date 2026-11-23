रश्मिका मंदाना ने खोला अपने गुस्से का राज

रश्मिका मंदाना ने ट्रोलर्स को दी चेतावनी, परिवार को निशाना बनाने वालों को नहीं करेंगी बर्दाश्त

लेखन अंशिका शुक्ला 11:27 am Nov 23, 202611:27 am

क्या है खबर?

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण' में नजर आने के बाद ऑनलाइन ट्रोलिंग का शिकार हुए। सोशल मीडिया पर उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाते हुए कई पोस्ट साझा की गईं, जिसके खिलाफ कपल ने साइबर शिकायत भी दर्ज कराई। अब एक इंटरव्यू में रश्मिका ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब बात उनके परिवार की आती है, तो वह पूरी तरह योद्धा की तरह डटकर मुकाबला करती हैं।