बालों को तेजी से बढ़ाने के लिए सरसों के तेल में मिलाएं ये 5 चीजें

बालों को तेजी से बढ़ाने के लिए कई लोग महंगे उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनसे अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में बेहतर है कि आप अपने बालों की देखभाल के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल करें और इसमें कुछ प्राकृतिक सामग्रियों को मिलाकर इसे और प्रभावी बना सकते हैं। आइए आज हम आपको सरसों के तेल में मिलाने योग्य पांच चीजों के बारे में बताते हैं, जो बालों को बढ़ाने में मददगार हैं।

#1 करी पत्ता करी पत्ता में कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूत करने और उन्हें लंबा करने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आयरन और जिंक भी होते हैं, जो बालों की देखभाल करने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए सरसों के तेल में करी पत्ता डालकर गर्म करें, फिर इसे ठंडा करके बालों की जड़ों पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें।

#2 मेथी के बीज मेथी के बीज में कई लाभकारी तत्व होते हैं। ये गुण बालों को तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए सरसों के तेल में मेथी के बीज डालकर गर्म करें, फिर इसे ठंडा करके बालों की जड़ों पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। इसके बाद बालों को धो लें। इससे बाल मुलायम और मजबूत बनेंगे, जिससे वे तेजी से बढ़ेंगे।

#3 गुड़हल के फूल गुड़हल के फूल में कई प्राकृतिक तत्व होते हैं, जो बालों को मजबूत बनाकर उन्हें तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए सरसों के तेल में गुड़हल के फूलों की पंखुड़ियों को डालकर गर्म करें। जब फूल तेल में पूरी तरह से डूब जाएं तो गैस बंद कर दें और तेल को ठंडा करके बालों की जड़ों पर लगाएं। इसके बाद बालों को धो लें।

#4 काला जीरा काला जीरा में कई गुणकारी तत्व होते हैं, जो बालों को मजबूती देने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद फाइबर बालों को तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकता है। लाभ के लिए सरसों के तेल में काला जीरा डालकर गर्म करें, फिर इसे ठंडा करके बालों की जड़ों पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। इसके बाद बालों को धो लें। इससे बाल मुलायम और मजबूत बनेंगे।