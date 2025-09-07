बच्चे को प्ले स्कूल भेजने से पहले सिखाएं ये चीजें, कर सकेंगे अच्छा व्यवहार
क्या है खबर?
जैसे ही बच्चे 3-4 साल के हो जाते हैं, उनका दाखिला प्ले स्कूल में करवा दिया जाता है। इस कक्षा में बच्चे अन्य बच्चों के साथ घुलना-मिलना सीखते हैं और पढ़ाई की आदत डालते हैं। उन्हें खेल-खेल में बुनियादी जीवन कौशल भी सिखाया जाता है। हालांकि, प्ले स्कूल भेजने से पहले भी आपको कुछ तैयारी करनी होगी। बच्चों की देखभाल से जुड़ी टिप्स में आज हम आपको बताएंगे कि प्ले स्कूल भेजने से पहले आपको बच्चे को क्या-क्या सिखाना चाहिए।
#1
उन्हें शिष्टाचार सिखाएं
बच्चों को प्ले स्कूल भेजने से पहले उन्हें शिष्टाचार जरूर सिखाएं। इससे वे समझ सकेंगे कि उन्हें लोगों के साथ कैसा व्यव्हार करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। उनके सामने हमेशा अच्छी तरह बात करें और 'प्लीज', 'धन्यवाद' और 'सॉरी' जैसे शब्दों का प्रयोग करें। इससे बच्चे भी इन शब्दों का महत्व सीखेंगे और इन्हें इस्तेमाल करेंगे। साथ ही उन्हें जवाब देने से पहले हाथ उठाने, खुद खाना खाने और पूछकर चीजें करने की आदत डलवाएं।
#2
लोगों से बात करने की आदत डालें
ज्यादातर बच्चे प्ले स्कूल में शांत बैठे रहते हैं और कुछ भी करने से शरमाते रहते हैं। ऐसे में वे कुछ सीख नहीं पाते और सामाजिक नहीं बन पाते। अपने बच्चे को प्ले स्कूल भजने से पहले लोगों से बात करना सिखाएं। इसके लिए उन्हें अन्य बच्चों के साथ खेलने दें और अपने परिवार के लोगों से बात करने के लिए प्रेरित करें। इससे उनकी बोली भी साफ हो जाएगी और वे अपने शिक्षक-शिक्षिका से भी खुलकर बात कर पाएंगे।
#3
रोजाना कुछ पढ़ने-लिखने को दें
प्ले स्कूल में जाते ही पढ़ाई करना बच्चों के लिए नया अनुभव होता है और वे डरकर पढ़ाई से जी चुराने लगते हैं। इसिलए, बेहतर होगा कि आप उन्हें पहले से ही पढ़ने की आदत डाल दें। इसके लिए रोजाना उन्हें कुछ अक्षर लिखवाएं या रेखाएं आदि बनाना सिखाएं। इसके अलावा उन्हें कहानियां भी पढ़कर सुनाएं, ताकि वे चीजें याद करना सीख सकें। उन्हें फलों, रंगों, जानवरों और फूलों के नाम भी याद करवाएं।
#4
साफ-सफाई का ध्यान रखें
छोटे बच्चों के लिए साफ-सफाई का ध्यान रख पाना मुश्किल होता है। हालांकि, प्ले स्कूल जाने से पहले उन्हें साफ-सफाई की मूल बातें पता होनी ही चाहिए। उन्हें ठीक से खाना खाना सिखाएं, ताकि वे लंच पीरियड में गंदगी न करें। इसके अलावा उन्हें खुद से बाथरूम इस्तेमाल करने की भी आदत डलवाएं और कपड़े पहनना भी सिखाएं। ये आदतें डलवाने से आपका बच्चा प्ले स्कूल जाने के लिए बिलकुल तैयार हो जाएगा।