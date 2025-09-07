आपके फ्रिज से आ रही है गंदी बदबू? दूर करने के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खे
आज के समय में हर घर में फ्रिज होता ही है, जिसमें रखा हुआ खाना लंबे समय तक ताजा रहता है। हालांकि, कई बार फ्रिज में रखी चीजें सड़ जाती हैं और उनसे गंदी बदबू आने लगती है। यह दुर्गंध पूरे फ्रिज में फैल जाती है और ताजा भोजन को भी खराब कर देती है। अगर आपके फ्रिज से भी गंध आ रही है तो उसे दूर करने के लिए ये घरेलू नुस्खे अपनाए जा सकते हैं।
#1
पुराना खाना फेंक दें
फ्रिज की गंदी बदबू को दूर करने का सबसे पहला स्टेप होना चाहिए उसे खाली करना। उसमें रखा सारा बासी खाना निकालकर फेंक दें। बासी खाना दुर्गंध आने की सबसे बड़ी वजह हो सकती है। बासी सब्जी, पका हुआ भोजन और यहां तक कि दूध आदि भी हटा दें। अपने फ्रिज में केवल वो सामान रखें, जो डिब्बाबंद हो और लंबे समय तक खराब न होने वाला है। इनमें सॉस, मक्खन और मसाले आदि शामिल हो सकते हैं।
#2
फ्रिज को अच्छी तरह से साफ करें
खराब खाना फेंकने के बाद फ्रिज को अच्छी तरह से साफ कर लें। इसके लिए उसे लिक्विड साबुन से रगड़कर साफ करें और पानी से धो लें। स्पंज का इस्तेमाल करके सभी कोनों को भी घिसें, ताकि जमी हुई गंदगी भी साफ हो जाए। अगर फ्रिज के अंदर कोई खाना गिर गया हो या किसी प्रकार के दाग हों तो उसे भी साफ जरूर कर लें। सफाई करने के बाद बदबू कुछ हद तक कम हो जाएगी।
#3
नींबू का इस्तेमाल करें
नींबू दुर्गंध को दूर करने का असरदार नुस्खा हो सकता है, जिसमें एंटी-बैक्टीरियल गुण भी मौजूद होते हैं। इन गुणों की मदद से यह खाद्य पदार्थ हानिकारक बैक्टीरिया का खात्मा करने में सक्षम हो पाता है। फ्रिज को साफ करने के बाद एक तौलिया लेकर उसे नींबू के रस में डुबोएं। अब इससे फ्रिज को अच्छी तरह रगड़ लें। आप एक कटोरी में नींबू के टुकड़े रखकर फ्रिज में रख सकते हैं, ताकि उसकी खुशबु फ्रिज में फैल सके।
#4
बेकिंग सोडा का उपयोग करें
बेकिंग सोडा फ्रिज से दुर्गंध दूर करने का एक प्रभावी और प्राकृतिक तरीका है। यह खाद्य पदार्थ बदबू को सोंख लेता है और बैक्टीरिया को खत्म करने में भी मदद कर सकता है। बेकिंग सोडा के डिब्बे को खोलकर या इसे एक कटोरी में निकालकर फ्रिज में रख दें। इसे हर 3 महीने पर बदलते रहें, ताकि आपके फ्रिज से दोबारा दुर्गंध आनी न शुरू हो जाए। आप अपने फ्रीजर में भी इसे रख सकते हैं।
#5
सिरका आएगा काम
अगर आपके फ्रिज से आने वाली दुर्गंध बहुत ज्यादा है तो आप सिरके का इस्तेमाल करने पर विचार करें। इसके लिए पानी में बराबर मात्रा में सिरका मिलाकर घोल तैयार कर लें। अब एक साफ कपड़े को इस घोल में डुबोएं और उसकी मदद से फ्रिज को साफ कर लें। इसकी मदद से गंदी से गंदी बदबू दूर हो जाएगी। इसका कारण है सिरके की तेज खुशबु, जो आपके पूरे फ्रिज में फैल जाएगी।