टूटी हुई प्लेट्स से बनाएं ये चीजें, खराब समझकर न फेंके

अगर आपको कोई ऐसी प्लेट मिलती है, जो थोड़ी-बहुत टूटी हुई होती है तो आप उसे फेंकने की बजाय उससे कुछ खास चीजें बना सकते हैं। यह न केवल आपके घर को सजाने में मदद करेगा, बल्कि इसे एक अनोखा और व्यक्तिगत स्पर्श भी देगा। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और रोचक आइडिया देंगे, जिनसे आप टूटी हुई प्लेट्स का उपयोग करके अपने घर को नया रूप दे सकते हैं।

#1 दीवार पर लगाएं आप टूटी हुई प्लेट्स को दीवार पर लगाकर अपने घर को एक अनोखा लुक दे सकते हैं। इसे आप फ्रेम करके या सीधे दीवार पर चिपकाकर लगा सकते हैं। यह तरीका आपके घर की सजावट को खास बना देगा और मेहमानों पर अच्छा प्रभाव डालेगा। आप इन प्लेट्स को एक साथ मिलाकर एक खूबसूरत डिजाइन भी बना सकते हैं, जिससे आपकी दीवार बेहद आकर्षक लगेगी।

#2 फूलदान बनाएं अगर आपके पास कुछ टूटी हुई प्लेट्स हैं तो आप उनसे फूलदान बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्लेट्स को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर इन्हें एक दूसरे पर चिपका दें ताकि एक फूलदान तैयार हो सके। इस तरह का फूलदान आपके घर की सजावट को अलग अंदाज देगा और इसमें ताजगी भी लाएगा। आप इसे अपने लिविंग रूम या बालकनी में रख सकते हैं, जिससे आपका घर और भी खूबसूरत लगेगा।

#3 बगीचे में लगाएं अगर आपके घर में बगीचा है तो टूटी हुई प्लेट्स का उपयोग वहां भी किया जा सकता है। इन्हें आप बगीचे में पौधों के बीच में लगाकर या किनारे पर रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका बगीचा और भी खूबसूरत दिखेगा। आप इन प्लेट्स को पौधों की जड़ों को सुरक्षित रखने और मिट्टी को नमी बनाए रखने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। यह आपके बगीचे को एक अनोखा और आकर्षक लुक देगा।