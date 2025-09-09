खाने के कंटेनर से बनाए जा सकते हैं ये 5 उपयोगी सामान, जानिए कैसे

जब भी हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं तो वह फूड कंटेनर्स में आता है और लोग खाना खाकर कंटेनर्स को फेंक देते हैं, लेकिन आप चाहें तो उनसे कई क्रिएटिव चीजें बना सकते हैं। जब ये डिब्बे पुराने हो जाते हैं या इन पर लगे किसी ब्रांड का नाम मिट जाता है तो उन्हें फेंकने की बजाय उनसे कुछ बेहतरीन सामान बनाए जा सकते हैं। आइए जानते हैं कि खाने के डिब्बों से क्या-क्या बनाया जा सकता है।

#1 डिब्बे को फूलदान बनाएं अगर आपके पास कोई पुराना खाने का डिब्बा पड़ा है तो उसे फूलदान में बदल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले डिब्बे को अच्छे से साफ करें और फिर उसे अपने पसंदीदा रंग से रंगें। जब रंग सूख जाए तो इसमें ताजे फूल डालें। यह न केवल आपके घर को सजाएगा बल्कि आपके कमरे में एक खास आकर्षण भी जोड़ेगा। इस तरह आप एक साधारण डिब्बे को एक खूबसूरत फूलदान में बदल सकते हैं।

#2 डिब्बे से बनाएं सामान रखने का बॉक्स पुराने खाने के डिब्बों का इस्तेमाल करके आप घर में छोटे-छोटे सामानों को व्यवस्थित करने के लिए बॉक्स बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले डिब्बे को अच्छे से साफ करें और फिर उसे अपने पसंदीदा रंग से रंगें। इसके बाद डिब्बे के ढक्कन पर फोम शीट लगाकर उसे आरामदायक बनाएं। अब आप इस बॉक्स में छोटे-छोटे सामान जैसे कि स्टेशनरी, मेकअप ब्रश आदि रख सकते हैं।

#3 डिब्बे से बनाएं पौधों का गमला अगर आप पौधों के शौकीन हैं तो पुराने खाने के डिब्बों का इस्तेमाल करके आप उन्हें गमले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले डिब्बे को अच्छे से साफ करें और उसमें छोटे-छोटे छेद करें ताकि पानी निकल सके। अब इसमें मिट्टी डालकर अपने पसंदीदा पौधे लगाएं। यह न केवल आपके घर को हरियाली देगा बल्कि इसे सजाने में भी मदद करेगा। इस तरह आप एक साधारण डिब्बे को पौधों का गमला बना सकते हैं।

#4 डिब्बे से बनाएं रसोई का ऑर्गेनाइजर खाने के डिब्बों का इस्तेमाल करके आप रसोई का ऑर्गेनाइजर भी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले डिब्बे को अच्छे से साफ करें और उनके अंदर छोटे-छोटे डिब्बे लगाएं ताकि आप मसाले, तेल आदि को अलग-अलग रख सकें। इसके बाद डिब्बे पर लेबल लगाकर उसे व्यवस्थित रखें ताकि आपको जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल सकें। इस तरह आप एक साधारण डिब्बे को रसोई के ऑर्गेनाइजर में बदल सकते हैं।