सर्दियों में रेटिनॉल का इस्तेमाल करते हैं तो इन बातों का रखें ध्यान, स्वस्थ रहेगी त्वचा

अगर आप रेटिनॉल को चेहरे से हटाना चाहते हैं तो गर्म पानी का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इससे त्वचा रूखी हो सकती है। इसके बजाय हल्के गुनगुने पानी या फिर ठंडे पानी का इस्तेमाल करें।

इसके अलावा रेटिनॉल को चेहरे से हटाने के लिए मुलायम कपड़े का इस्तेमाल करें। इससे त्वचा को कोई नुकसान नहीं होगा और यह नमी भी बनाए रखेगी।

इस तरह आप सर्दियों में भी रेटिनॉल का सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।