आपका बॉयफ्रेंड आपसे हो गया है गुस्सा? उसकी नाराजगी दूर करने के लिए करें ये काम

कहते हैं जहां प्यार होता है, वहां नाराजगी भी होती ही है। हर रिश्ते में खट्टी-मीठी नोक झोक चलती रहती है, जिसकी वजह से बॉयफ्रेंड गुस्सा भी हो जाते हैं। हालांकि, अगर उन्हें प्यार जताया जाए और प्रयास किए जाएं तो उनका गुस्सा पल भर में शांत हो जाता है। आप अपने नाराज बॉयफ्रेंड को मनाने और उनके चेहरे पर प्यारी-सी मुस्कान लाने के लिए ये डेटिंग टिप्स अपना सकती हैं।

#1 दिल से माफी मांगें कोई भी व्यक्ति तभी नाराज होता है जब उसे कोई बात बुरी लगती है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप अपनी गलती मान लें और बॉयफ्रेंड से माफी मांगें। उनसे सच्चे मन से माफी मांगें और उन्हें यकीन दिलाएं कि आपको वाकई पछतावा हो रहा है। उनके गुस्से होने पर अपना अहंकार भूल जाएं और उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करें। अगर आपकी माफी सच्ची होगी तो वह ज्यादा समय तक आपसे गुस्सा नहीं रह पाएंगे।

#2 उनकी तारीफ करें और उन्हें हसाने की कोशिश करें जब आपके बॉयफ्रेंड गुस्से में हों तो उनसे आराम से ही बात करें। इस दौरान उनसे बात करके जानने की कोशिश करें कि वह आपसे क्या चाहते हैं। इसी बीच बातों-बातों में उनकी तारीफ भी कर दें, ताकि उन्हें अच्छा महसूस हो। उनसे रोमांटिक बातें करके उनका गुस्सा शांत करने की कोशिश करें और उन्हें खुश करने के लिए उन्हें चुटकुले सुनाएं। इससे उनका मूड बेहतर हो जाएगा और वह आपको माफ कर देंगे।

#3 उनकी पसंदीदा चीजें करें जब गुस्सा ज्यादा बढ़ जाता है तो महज बातों से काम नहीं चलता। ऐसे में आपको अपने बॉयफ्रेंड के लिए उनकी पसंदीदा चीजें करनी चाहिए। उनके साथ गेम खेलें, उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाएं या साथ बैठकर उनकी पसंद का खेल देखें। इसके अलावा आप उन्हें एक प्यारा-सा तोहफा दे कर भी खुश कर सकती हैं। तोहफे के साथ एक भावुक नोट भी लिख दें, जिसमें माफी के साथ-साथ आपके दिल की बात भी लिखी हो।