घर पर टमाटर का सूप बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, बढ़ जाएगा स्वाद 

ठंड के मौसम में गर्मागर्म टमाटर का सूप पीने का अलग ही मजा है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। अगर आप इस सेहतमंद सूप को घर पर बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि इसका स्वाद और भी बढ़िया हो सके। आइए जानते हैं कि घर पर टमाटर का सूप बनाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

#1 ताजे टमाटर का करें इस्तेमाल टमाटर का सूप बनाने के लिए हमेशा ताजे और पके हुए टमाटर का ही इस्तेमाल करें। ताजे टमाटर न केवल बेहतर स्वाद देते हैं, बल्कि इनमें पोषक तत्व भी अधिक होते हैं। अगर संभव हो तो मौसम के अनुसार ही टमाटर खरीदें क्योंकि इससे उनकी ताजगी बनी रहती है और वे ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा ताजे टमाटर का सूप बनाते समय उनका छिलका भी आसानी से निकल जाता है।

#2 सही मसालों का करें चयन टमाटर का सूप बनाने में मसाले बहुत अहम होते हैं। इसलिए सही मसालों का चयन करना जरूरी है। आप चाहें तो सूप में काली मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक जैसी आम मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर या गरम मसाला भी मिला सकते हैं। इससे सूप का स्वाद और भी बढ़िया हो जाएगा।

#3 दूध या क्रीम का करें इस्तेमाल अगर आप अपने टमाटर के सूप को और भी मलाईदार बनाना चाहते हैं तो इसमें दूध या क्रीम मिला सकते हैं। इससे सूप का स्वाद और भी बढ़िया हो जाएगा और वह मलाईदार बनेगा। ध्यान रखें कि दूध या क्रीम को अच्छे से मिलाने के बाद ही बाकी मसाले डालें ताकि उनका स्वाद भी बरकरार रहे। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मक्खन भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़िया हो जाएगा।

#4 हर्ब्स का करें उपयोग टमाटर का सूप बनाने में हर्ब्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जो इसके स्वाद को और भी बढ़ा देगा। आप चाहें तो तुलसी, धनिया पत्ती, पत्तेदार हरी मिर्च जैसी हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रोजमेरी, थाइम, ओरिगैनो जैसी सूखी हर्ब्स भी अच्छी लगती हैं। इनका इस्तेमाल करने से सूप में एक अलग ही खुशबू आएगी और इसका स्वाद भी बढ़िया होगा।