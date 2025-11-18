क्या है साउथ की 'सुपरस्टार' नयनतारा की चमकदार त्वचा का राज? अभिनेत्री ने खुद किया खुलासा

साउथ इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री नयनतारा 18 नवंबर, 2025 को 41 साल की हो गई हैं। इस उम्र में भी उनकी त्वचा का निखार देखते ही बनता है। 'लेडी सुपरस्टार' कहलाई जाने वाली नयनतारा 9Skin नाम का एक स्किनकेयर ब्रांड चलाती हैं। इस ब्रांड का प्रचार करते समय उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी स्वस्थ त्वचा का राज बताया है। उनके मुताबिक, इसकी मदद से ही वह अपने बालों को भी घना रख पाती हैं।

राज क्या है नयनतारा की खूबसूरती का राज? नयनतारा से वीडियो में सवाल किया गया, "आपने सौंदर्य से संबंधित कौन-सा सबक सीखा है, जो आपकी दक्षिण भारतीय विरासत से संबंधित है?" इस पर उनका जवाब था अपने क्षेत्र का स्थानीय भोजन खाना। नयनतारा ने कहा, "मुझे नहीं पता कि यह मेरी दक्षिण भारतीय विरासत के लिए विशिष्ट है या नहीं, लेकिन मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि आपको अपने क्षेत्र का मूल भोजन खाना चाहिए।" उनके मुताबिक, स्थानीय खान-पान त्वचा और बालों को स्वस्थ बनाए रखता है।

हाइड्रेशन अदाकारा ने हाइड्रेटेड रहने पर भी दिया जोर नयनतारा का मानना है कि त्वचा को अंदरूनी तौर पर स्वस्थ बनाए रखने के लिए पानी पीना भी अहम है। उन्होंने वीडियो में कहा, "अपने आप को हाइड्रेट रखना सार्वभौमिक मंत्र है, जो सभी के लिए काम करता है।" पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से त्वचा में नमी बनी रहती है और शुष्कता की समस्या पैदा नहीं होती। हाइड्रेटेड रहना इसलिए भी जरूरी है, ताकि शरीर से सभी विषाक्त पदार्थ बाहर निकल सकें और त्वचा की अशुद्धियां दूर हो सकें।

लिप हैक नयनतारा का होंठों को सुंदर दिखाने वाला हैक वीडियो के जरिए नयनतारा ने एक ऐसा हैक भी साझा किया, जिसकी मदद से वह अपने हाथों को सुंदर दिखाती हैं। इस हैक की शुरुआत होंठों पर थोड़ा-सा फाउंडेशन लगाने से होती है। इसके बाद वह बहुत थोड़ा-सा पाउडर लेकर होंठों पर लगा लेती हैं। नयनतारा ने बताया, "इसके बाद मैं अपने होंठों पर लिप लाइनर लगाती हूं। मैं कभी लिपस्टिक को फैलती नहीं, बल्कि होंठों पर डैब करती हूं।" इससे होंठ ज्यादा मोटे नजर आते हैं।