शादी के लिए फुटवियर खरीदते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, होगा सही चयन

शादी का दिन हर किसी के लिए खास होता है और इस दिन हर छोटी-बड़ी चीज का ध्यान रखना जरूरी है। शादी के लिए फुटवियर चुनते समय भी यही बात लागू होती है। सही फुटवियर्स न केवल आपके लुक को पूरा करते हैं, बल्कि आपको पूरे दिन आराम भी देते हैं। आइए जानते हैं कि शादी के लिए फुटवियर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका लुक और भी खास लगे।

#1 आरामदायक होना चाहिए फुटवियर शादी के दिन आपको काफी देर तक खड़ा रहना पड़ता है और कई बार चलना भी पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि आपके फुटवियर्स आरामदायक हों। हाई हील्स फुटवियर्स पहनने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वे आरामदायक हों और आप उन्हें पूरे दिन पहन सकें। अगर हाई हील्स नहीं पहननी चाहती हैं तो फ्लैट्स या कोल्हापुरी चप्पलें भी एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं।

#2 सही माप चुनें फुटवियर्स खरीदते समय सही माप चुनना बहुत जरूरी है। कभी-कभी ऐसा होता है कि नए फुटवियर थोड़े टाइट लगते है या ढीले लगते है। शादी के दिन ऐसा न हो, इसके लिए पहले से ही अपने माप का पता लगा लें और उसी अनुसार फुटवियर्स खरीदें। अगर आपके पैर सूज जाते हैं तो थोड़ा बड़ा माप लेना बेहतर रहेगा ताकि आपको किसी तरह की असुविधा न हो।

Advertisement

#3 मौसम का ध्यान रखें शादी का मौसम भी आपके फुटवियर चयन पर असर डाल सकता है। अगर शादी गर्मियों में हो रही है तो हल्के और सांस लेने वाले फुटवियर चुनें ताकि आपके पैर तरोताजा रहें, वहीं अगर बारिश का मौसम है तो फिसलन रहित फुटवियर चुनें ताकि चलने में कोई दिक्कत न हो। सर्दियों में थोड़े मोटे और गर्माहट देने वाले फुटवियर बेहतर रहेंगे ताकि ठंड से बचा जा सके और आराम भी मिले।

Advertisement

#4 स्टाइल और डिजाइन पर ध्यान दें फुटवियर का स्टाइल और डिजाइन भी महत्वपूर्ण होता है। आपकी पोशाक के साथ मेल खाता हुआ जूता चुनें ताकि आपका पूरा लुक एकसाथ जचे। पारंपरिक पोशाक पर पारंपरिक फुटवियर अच्छे लगते हैं, जैसे बनारसी साड़ी के साथ छोटे क्लच बैग अच्छे लगते हैं, जिनपर थोड़ी कढ़ाई की गई हो। इसके अलावा अगर आपकी पोशाक में कोई खास डिजाइन हो तो उसके अनुसार फुटवियर भी चुनें ताकि आपका लुक और भी खास लगे।