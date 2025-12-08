जम्मू के ये 5 नाश्ते हैं बेहद मशहूर, एक बार जरूर उठाएं इनका लुत्फ

जम्मू की प्राकृतिक सुंदरता सभी का मन मोहती ही है, साथ ही यहां का खान-पान भी लाजवाब है। आपने जम्मू का राजमा चावल तो जरूर खाया होगा, लेकिन यहां का नाश्ता भी बहुत अनोखा है। आज के लेख में हम आपको यहां के वो व्यंजन बताने वाले हैं, जिन्हें जम्मू के लोग सुबह के नाश्ते में खाना पसंद करते हैं। इनका स्वाद इतना बढ़िया होता है कि इन्हें एक बार खाने के बाद आप बार-बार बनाएंगे।

#1 त्जिर जोट त्जिर जोट एक पारंपरिक पैनकेक होता है, जो केवल जम्मू में मिलता है। इसका नाम उस आवाज पर पड़ा है, जो इसके तलने पर आती है। इसे चावल के आटे, प्याज, हरी मिर्च और जीरा मिलाकर बनाया जाता है। यह नमकीन पैनकेक आम तौर पर अखरोट या अन्य चटनियों के साथ परोसा जाता है। त्जिर जोट के किनारे कुरकुरे होते हैं और यह बीच से मुलायम होता है। कई लोग इसके साथ मूली खाना भी पसंद करते हैं।

#2 बाकरखानी बाकरखानी एक मशहूर मुगलई व्यंजन है, जो एक परतदार रोटी होती है। यह हल्की सख्त होती है और इस पर ढेर सारे छेद बनाए जाते हैं। यह बाहर से कुरकुरी और अंदर से मुलायम होती है। इसे गेहूं का आटा, घी, चीनी और दूध मिलाकर बनाया जाता है और ऊपर से इस पर खसखस ​​या कलौंजी डाली जाती है। जम्मू के लोग इसे चाय के साथ मजे से खाते हैं। इसका हल्का मीठा स्वाद बहुत पसंद आता है।

#3 कलाड़ी कुलचा अगर आपको चीज का स्वाद पसंद आता है तो जम्मू का कलाड़ी कुलचा आपको जरूर खाना चाहिए। यह एक पारंपरिक स्ट्रीट फूड है, जिसे लोग नाश्ते में खाना पसंद करते हैं। इसे बनाने के लिए कुलचे के बीच में जम्मू की पारंपरिक चीज लगाई जाती है, जिसे कालड़ी कहते हैं। चीज को अच्छी तरह सेका जाता है, जिससे वह थोड़ी और स्वादिष्ट हो जाती है। इसका नमकीन और खट्टा स्वाद दिल को भाता है।

#4 चोचव आपने बेगल के बारे में तो सुना होगा, लेकिन जम्मू का चोचव भी उससे कम नहीं होता है। यह डोनट जैसी दिखने वाली पारंपरिक ब्रेड होती है, जिसका स्वाद नमकीन होता है। इसे नून चाय के साथ खाने के बाद आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसे जम्मू के स्थानीय कंदुर यानि बेकर बनाते हैं और इस पर सफेद तिल डाले जाते हैं। इस पर जम्मू के लोग जैम या मक्खन लगाकर खाते हैं।