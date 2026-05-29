कश्मीरी खान-पान का हिस्सा रहती हैं ये लजीज शाकाहारी सब्जियां, स्वाद आपको भी जरूर आएगा पसंद
क्या है खबर?
कश्मीरी व्यंजन अपने अनोखे स्वाद और खुशबू के लिए जाने जाते हैं। अधिकतर लोग कश्मीरी खाने को मांसाहारी मानते हैं, लेकिन यहां कई ऐसी सब्जियां भी बनाई जाती हैं, जो शाकाहारी लोगों को भी पसंद आती हैं। आज हम आपको कश्मीरी खाने की कुछ ऐसी सब्जियों की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिनका स्वाद घर पर बनाई जाने वाली सब्जियों से एकदम अलग है। इन्हें खा कर आपका दिल खुश हो जाएगा।
#1
कश्मीरी दम आलू
कश्मीरी दम आलू एक बहुत ही स्वादिष्ट और खास व्यंजन है, जो खासतौर पर सर्दियों में खाया जाता है। इसमें छोटे-छोटे आलू को मसालों के साथ पकाया जाता है। इसके लिए दही, प्याज, लहसुन, अदरक और कई तरह के मसालों का उपयोग किया जाता है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें इस्तेमाल होने वाले मसाले भी इसके स्वाद को बढ़ाते हैं। इसे नान या चावल के साथ परोसा जा सकता है।
#2
नद्रू यखनी
नद्रू यखनी एक खास मलाईदार व्यंजन है, जो कमल ककड़ी से बनता है। इसके लिए सबसे पहले कमल ककड़ी को काटकर उबाल लें। अब एक बड़े बर्तन में दही, बेसन और अदरक-लहसुन के पेस्ट को अच्छे से फेंट लें, ताकि इनमें कोई गुठली न रहे। इसके बाद इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं और मसाले डालें। इस ग्रेवी को पकाने के बाद इसमें घी और कमल ककड़ी डालकर अच्छी तरह पक जाने दें।
#3
कश्मीरी पनीर कालिया
पनीर कालिया एक मलाईदार व्यंजन है, जिसमें टमाटर, प्याज या अदरक-लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता है। एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें पनीर के टुकड़ों को सुनहरा होने तक भून लें। अब पैन में जीरा, तेजपत्ता, हरी इलायची, बड़ी इलायची, हरी मिर्च और लौंग भूनें। एक बर्तन में पानी, हल्दी, नमक और हींग डालें। इसमें मसाले, दूध, पनीर के टुकड़े, केसर और कसूरी मेथी डालकर गर्मा-गर्म परोसें। इसे आप रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं।
#4
कश्मीरी राजमा
कश्मीरी राजमा एक लाजवाब व्यंजन है, जिसमें लाल राजमा, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और कई मसालों का उपयोग किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले राजमा को रातभर भिगो दें, फिर इसे उबालें। अब तेल गर्म करके उसमें प्याज, टमाटर और मसाले डालें और अच्छी तरह भूनें। इसके बाद इसमें उबला हुआ राजमा डालें और धीमी आंच पर पकने दें। इसे रोटी या चावल के साथ गर्मा-गर्म परोसें।