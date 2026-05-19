कश्मीरी नद्रू यखनी का स्वाद नहीं भूल पाएंगे आप, एक बार जरूर बनाकर देखें

कश्मीरी खान-पान में अपनी खास जगह रखने वाली नद्रू यखनी एक ऐसा व्यंजन है, जो अपने शाही स्वाद और खुशबू से सभी को आकर्षित कर देता है। यह व्यंजन खासतौर पर कश्मीरी पंडितों द्वारा बनाया जाता है और इसमें कम सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। इसमें एक शाही और मलाईदार ग्रेवी में नद्रू यानि कमल ककड़ी को पकाकर डाला जाता है। आइए इस बेहतरीन व्यंजन की आसान रेसिपी जान लेते हैं।

सामग्रियां नद्रू यखनी के लिए जरूरी सामान नद्रू यखनी बनाने के लिए आपको कुछ खास चीजों की जरूरत होगी, जो रसोई में भी आसानी से मिल जाएंगी। इसके लिए आपको 250 ग्राम कमल ककड़ी (नद्रू), 200 ग्राम दही, 2 बड़े चम्मच बेसन, एक छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, एक चुटकी हींग, एक छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच गरम मसाला, नमक (स्वादानुसार), 2 बड़े चम्मच घी, हरी धनिया चाहिए होगी। इन चीजों को इकट्ठा करके आप नद्रू यखनी बनाने की तैयारी शुरू कर सकते हैं।

#1 नद्रू को तैयार करें रेसिपी शुरू करने के लिए सबसे पहले कमल ककड़ी को अच्छे से धोकर साफ करें। अगर आपके पास ताजा नद्रू नहीं हैं तो आप बाजार से बिकने वाले कटे हुए ताजा नद्रू के हिस्से भी ले सकते हैं। इन्हें पानी में उबालकर नरम कर लें, फिर इन्हें छानकर ठंडा कर लें। इस प्रक्रिया से कमल ककड़ी मुलायम हो जाएंगे और उनका कड़वा स्वाद भी निकल जाएगा, जिससे व्यंजन का स्वाद बेहतर होगा।

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#2 दही और मसाले मिलाएं अब एक बड़े बर्तन में दही, बेसन और अदरक-लहसुन के पेस्ट को अच्छे से फेंट लें, ताकि इनमें कोई गुठली न रहे। इसके बाद इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं और लगातार चलाते रहें, ताकि यह जल न जाए। जब यह मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो उसमें हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस तरह आपका ग्रेवी तैयार हो जाएगा, जिसे आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ और स्टेप्स पूरे करने होंगे।

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#3 ग्रेवी को पकाएं अब एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें जीरा भूनें, जब तक कि वह सुनहरा भूरा न हो जाए। फिर इसमें तैयार की गई ग्रेवी डालकर इसे कुछ मिनट तक पकाएं, ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं। इसके बाद इसमें उबले हुए नद्रू डालें और इसे धीमी आंच पर पकने दें, ताकि यह ग्रेवी के स्वाद को अच्छे से सोख सके। इस प्रक्रिया से व्यंजन का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।