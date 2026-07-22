जोड़ों की समस्याओं से राहत दिलाने में सहायक हैं ये सुपरफूड्स

जैतून का तेल ऐसे तत्वों से भरपूर होता है, जो जोड़ों की सूजन कम करने में मदद करता है।

इसे सलाद पर छिड़कें या फिर रोटी पर लगाकर खाएं। जैतून का तेल ओमेगा-3 फैटी एसिड से भी भरा होता है, जो आपके जोड़ों के लिए फायदेमंद होते हैं।

इसके अलावा जैतून का तेल दिल की बीमारियों के खतरे को भी कम करता है। नियमित रूप से जैतून के तेल का सेवन आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है।