फाइबर सप्लीमेंट से जुड़े ये भ्रम नहीं हैं सच, इनकी हकीकत जानना है जरूरी

फाइबर सप्लीमेंट को लेकर कई मिथक प्रचलित हैं, जो लोगों को भ्रमित करते हैं। इन भ्रमों में से कुछ यह मानते हैं कि फाइबर सप्लीमेंट हमेशा फायदेमंद होते हैं या इनका सेवन करने से पेट साफ रहता है। इस लेख में हम फाइबर सप्लीमेंट से जुड़े कुछ सामान्य भ्रमों को सच्चाई के साथ स्पष्ट करेंगे, ताकि लोग सही जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें।

#1 भ्रम-1: फाइबर सप्लीमेंट हमेशा होते हैं फायदेमंद कई लोगों का मानना है कि फाइबर सप्लीमेंट हमेशा फायदेमंद होते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। ज्यादा मात्रा में फाइबर सप्लीमेंट लेने से पेट से जुड़ी समस्याएं होती हैं। प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाला फाइबर ज्यादा सुरक्षित होता है। कोशिश करें कि आप अपनी खाने की थाली में फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल करें, ताकि आपको पर्याप्त फाइबर मिल सके। इससे आपका पाचन तंत्र भी ठीक रहेगा और आपको अन्य पोषक तत्व भी मिलेंगे।

#2 भ्रम-2: फाइबर सप्लीमेंट से पेट रहता है साफ यह एक आम धारणा है कि फाइबर सप्लीमेंट लेने से पेट साफ रहता है। हालांकि, यह हमेशा सही नहीं होता। प्राकृतिक रूप से मिलने वाला फाइबर पेट को स्वस्थ रखने में मदद करता है और पाचन को सही रखता है। वहीं सप्लीमेंट में अक्सर अन्य तत्व होते हैं, जो पेट के लिए अच्छे नहीं होते। इसलिए, जितना संभव हो सके, प्राकृतिक स्रोतों से फाइबर लेने की कोशिश करें और सप्लीमेंट कम लें।

#3 भ्रम-3: सभी फाइबर सप्लीमेंट होते हैं समान बहुत से लोग मानते हैं कि सभी प्रकार के फाइबर सप्लीमेंट एक जैसे होते हैं, लेकिन यह गलत है। बाजार में कई प्रकार के फाइबर सप्लीमेंट उपलब्ध होते हैं, जिनमें घुलनशील और अघुलनशील प्रकार के फाइबर होते हैं। घुलनशील फाइबर पाचन को सही रखता है, जबकि अघुलनशील फाइबर मल को सख्त करता है। किसी भी प्रकार के फाइबर सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके।

#4 भ्रम-4: फाइबर सप्लीमेंट से वजन होता है कम यह भी एक सामान्य भ्रम है कि फाइबर सप्लीमेंट लेने से वजन कम होता है। हालांकि, यह सच नहीं है। अगर आप संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के साथ फाइबर सप्लीमेंट लेते हैं तो आपको वजन घटाने में मदद मिल सकती है, लेकिन सिर्फ सप्लीमेंट्स पर निर्भर रहना गलत होगा। प्राकृतिक फाइबर स्रोत जैसे फल, सब्जियां और साबुत अनाज आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं और वजन घटाने में अधिक प्रभावी होते हैं।