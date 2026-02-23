भारतीय मौसम के अनुकूल हैं ये लेयरिंग टिप्स, आप भी अपनाने पर करें विचार
क्या है खबर?
भारत में मौसम का मिजाज काफी बदलता रहता है। सुबह-सुबह हल्की ठंडक होती है, जबकि दोपहर में गर्मी का अहसास होता है। ऐसे में सही कपड़े पहनना एक चुनौती हो सकती है। लेयरिंग न केवल आरामदायक महसूस कराती है, बल्कि स्टाइलिश भी दिखाती है। आइए जानते हैं कि आप भारतीय मौसम के अनुसार किस तरह से कपड़ों को लेयर कर सकते हैं, जिससे आप हर मौसम में आरामदायक और आकर्षक दिखें।
#1
हल्की जैकेट का चयन करें
हल्की जैकेट बदलते मौसम के लिए बेहतरीन होती हैं। ये न केवल आपको ठंड से बचा सकती हैं, बल्कि एक खास लुक भी दे सकती हैं। आप डेनिम जैकेट या सूती जैकेट चुन सकते हैं, जो गर्मी में भी पहनी जा सकती हैं। आप इन जैकेट को किसी भी पोशाक के ऊपर पहन सकते हैं, चाहे वह कुर्ता हो या टी-शर्ट। हल्की जैकेट पहनकर आप पूरे दिन आरामदायक महसूस करेंगे और ठंड से भी बच सकेंगे।
#2
शॉल का उपयोग करें
शॉल या दुपट्टा भी आपके लुक को खास बना सकता है। इसे आप अपने कंधों पर ओढ़ सकते हैं या गले में बांध सकते हैं। रंग-बिरंगे दुपट्टे या शॉल आपके कपड़ों को नया अंदाज देंगे और आपको हल्की ठंड से भी बचाएंगे। आप गर्मी पड़ने पर हल्के सूती कपड़े वाली शॉल ओढ़ सकते हैं। इसके अलावा शाम के वक्त जब ठंड बढ़ने लगे तो इसकी जगह पर ऊनी शॉल का चुनाव कर लेना बेहतर रहता है।
#3
कई परतों वाली तकनीक अपनाएं
कई परतों वाली तकनीक अपनाकर आप अपने लुक को और भी खास बना सकते हैं। इसके लिए आप टी-शर्ट या कुर्ता जैसी एक बेस लेयर पहन सकते हैं, फिर उसके ऊपर एक हल्की जैकेट या हुडी डाल सकते हैं। अंत में आप एक शॉल या स्कार्फ ओढ़ सकते हैं। इस तरह की लेयरिंग न केवल आपको ठंड से बचाती है, बल्कि स्टाइलिश भी दिखाती है। अगर ठंड बढ़ जाए तो थोड़ी मोटी जैकेट का चुनाव कर लें।
#4
सही जूते चुनें
जूते का चयन भी लेयरिंग का अहम हिस्सा होता है। ठंडे मौसम में आप आरामदायक स्नीकर्स या बूट चुन सकते हैं, जो पैरों में हवा नहीं लगने देते। आरामदायक जूते आपके रोजमर्रा के लुक को खास बनाएंगे और सुविधाजनक भी होंगे। अगर आप जूते नहीं पहनना चाहते हैं तो फ्लैट चप्पल ही डाल लें, लेकिन उसके साथ मोजे जरूर पहन लें। इससे पैरों में हवा भी नहीं लगेगी और स्टाइल से समझौता भी नहीं करना पड़ेगा।